影／環時記者遭痛打！香港記者協會：示威者應尊重「採訪自由」

▲環時記者遭示威者攻擊，隨後被送醫診治。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港機場昨（13）日晚間聚集大批穿著黑衣的示威者抗議，過程中有一名大陸男子被索帶綁手並遭到毆打。《環球時報》總編輯胡錫進今（14）日證實，挨打男子是旗下記者付國豪。香港記者協會（HKJA）表示，對於近日2起大陸傳媒記者拍攝示威者時受阻表示遺憾，同時譴責以暴力方式對待記者的行為。

記協指出，過去一周，前後發生中通社記者被示威者要求刪照片，以及有《環球時報》記者被示威者圍困、搜身及綑綁事件，只是事發時，2名記者都沒有配帶記者證，「在此呼籲市民，對於清楚展示其記者證明文件，並忠誠地履行其第四權的新聞工作者，應該予以尊重，不應阻礙其採訪，『以免干預新聞自由』。」

▼香港機場13日晚間爆發警民衝突。（圖／路透社）

記協也稱，為了避免引起誤會，大陸新聞工作者在香港採訪大型示威活動時，應該清楚展示記者證件，以方便市民辨認，市民亦可行使其權利決定是否接受有關機構之採訪及拍攝。無國界記者（RSF）組織則敦促香港當局保護目前在報導香港局勢的記者，保證他們的人身安全不受員警和示威者的威脅。

香港政府發言人則指，昨天（13日）自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已遠超和平示威行為，「到了晚上，有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，並阻止救護人員將該名旅客送院。警方到場處理事件時，多名暴徒更襲擊警務人員，嚴重威脅警務人員人身安全。這些暴力行為遠超文明社會底線，令人髮指，特區政府予以最嚴厲的譴責。警方一定會嚴正追究，將涉案者繩之於法。」