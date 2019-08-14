影／今仍有約90航班取消！香港機管局：機場恢復作業「禁止任何人再非法集會」

▲示威者一連2日湧入香港機場。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港機場連續2日被民眾癱瘓後，機場管理局表示，今（14）日將繼續實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，旅客在出發前往機場前，請留意航空公司有關航班的最新消息。據悉，機管局上午透露，已經取得法庭臨時禁制令，禁止任何人在香港國際機場再次非法集會。

綜合港媒報導，機管局提醒，旅客確認航班後最好預留充足時間出發前往機場；另外，亦可透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。機管局再稱，他們已經啟動機場緊急應變中心，與業務夥伴協調機場運作，盡力維持機場運作，同時希望受影響旅客體諒。

▼香港機場13日仍爆發警民衝突。（圖／路透社）

報導提到，機場經過2日混亂之後，14日凌晨3點多左右，示威者人數已經所剩不多，只剩10幾人在離境大堂收拾示威標語和印刷品準備重複利用，其餘則是機場工人在清潔收拾。此外，從航班資料告示板可見，早上離港航班的預計出發時間大致恢復正常，只有少數航班被取消。

約莫到了早上6點，示威者因為要上班，所以逐漸離去；離境大堂逐漸恢復正常運行，前來辦理登機手續的旅客也慢慢變多。機管局網頁顯示，今日仍有約90班航班取消。