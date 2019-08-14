痛到快暈倒不悔！香港國中妹前線「1人熄6催淚彈」：想為家做點事

▲一名國中女生獨自熄滅了6個催淚彈。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港從6月以來各種集會遊行不斷，期間爆發多起警民衝突，警方於5日「大三罷」1天放800枚催淚彈。一位救護員在現場急救時，發現一位國中女生痛到快昏倒，詢問後才知道，她獨自到最前線用熄了6個催淚彈，背後的原因只因為「想為這個『家』做些事」。這則故事感動了許多人，在網路上被許多人轉載與分享。

一名救護員表示，5日中午看見一名國中女生坐在商場，痛到差點暈倒，但因為怕監視器拍到臉，中了催淚彈也不敢脫下裝備，因此他趕緊把人拖到廁所進行急救，用鹽水衝雙眼、鼻子。

▲香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

他也指出，少女眼睛通紅、微血管爆裂，鼻子也因為刺激不斷流鼻涕，從眼睛、鼻子沖出來的水都是催淚彈的味道，就算是洗出來的水都讓人很不舒服，味道重到救護員的淚水也忍不住一直流。

「我洗過的傷者中，她是最嚴重的。」救護員透露，這名國中女生是自己一人到前線，「用一隻蒸餸碟焗熄了6個催淚彈！（如果你不知道催淚彈的威力，你大有機會試試）」，就算家人不在身邊，還是想為這個「家」做一些事，在聽到背後故事之後，讓救護員都想哭出來。

由於這名國中女生是自己出來，家人也不知道她有參與遊行，因此受傷，最後救護員也勸少女回家休息，這禮拜不要再出來。少女雖然答應了，但還是擔心地詢問，「這樣『暴徒』會不會少一人？我可以做的，只有這些...」。