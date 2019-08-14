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影／譴責香港示威者攻擊記者！　胡錫進：是不是要改稱你們恐怖分子了？

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▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲8/13香港機場衝突。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波持續延燒，大批示威者昨（13）日在香港機場內聚集，數百名港警晚間10點多抵達機場展開護送任務，雙方一度發生衝突。據悉，當時不僅有落單港警差點被圍毆，連環時記者付國豪也被攻擊；事後，《環球時報》總編輯胡錫進在微博PO文譴責，「是不是應該將香港示威者改稱為『恐怖分子』了？」

胡錫進今早發文指出，付國豪未受到嚴重傷害，目前狀況已安全，並且對示威者進行嚴厲譴責。他表示，「國豪很樸實，當另一名在醫院陪他的同事把手機交給他時，他第一句話就說，『非常對不起，給大家添麻煩了，大半夜的，讓大家都不能休息』，他甚至還一直說安全第一，但今天他還是出事了。」

此外，付國豪得知自己被攻擊的事情上了熱搜後還說，「真的很不好意思，不知道該怎麼感謝大家的關心。」胡錫進表示，受這麼大委屈，第一個想到的卻是給同事們添了麻煩，「他這種樸實的個性讓我當時有點鼻酸。」

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲環球時報記者付國豪被送醫。（圖／路透社）

胡錫進在文中強調，記者是一種職業，這個行業裡的許多人分不清、也不去想這個職業究竟卑微還是偉大，但他們會在珍視自己的職業精神上更多一些自作多情，所以每當一個地方出大事時，「記者們常常是冒著危險行事，因此他們至少是值得所有人尊敬的，而那些示威者在現場圍攻記者，是多麼無恥而懦弱的行徑。」

胡錫進呼籲，做個文明一點的示威者，別把毒手對準記者，記者這職業出現在全世界最沒有秩序、最荒誕的地方，很多殺人不眨眼的惡棍都給予記者人身安全的保證，「香港示威者若連記者都傷害，那你們自己說，我們是不是真的應該不再喊你們暴徒，而要改稱你們『恐怖分子』了？」

▲譴責香港示威者攻擊記者！　胡錫進：是不是要改稱你們恐怖分子了？（圖／翻攝胡錫進微博）

▲胡錫進今早在微博上譴責香港示威者。（圖／翻攝胡錫進微博）

據悉，香港警方在今日凌晨發布新聞稿譴責示威，警方指出，大量示威者在香港國際機場非法集結，並禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者，對他們造成身心傷害，警方對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。目前，警方依涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等，將5名男子拘捕。

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關鍵字：環球時報,記者,胡錫進,機場,示威者,香港,粵港澳要聞

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