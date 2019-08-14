環時記者遭示威者毆打　微博掀話題巨浪...理性論佔多數呼籲「大家冷靜」

▲付國豪被送往醫院。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

《環球時報》旗下記者付國豪於13日晚間，在香港機場遭示威人士綁在行李車上，並受到毆打，期間曾表示「我支持香港員警，你打我啦！」此事在微博掀起巨浪，直衝熱搜第一和第二，大批網友替付國豪打氣，並斥責示威者的行為，但亦有不少人呼籲「希望大家保持理智」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

綜合港媒報導，13日近午夜時分，機場示威者指稱一名大陸男子形跡可疑，認定他是「臥底」。該位男子隨後被綁在行李車上，動彈不得，說了一句「我支持香港員警，你打我啦」，之後被示威者用力拉扯到地上，頭部被用腳踩，現場十分混亂。《環球時報》淩晨發文證實，記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。

▲14日上午的微博熱搜 。（圖／翻攝自微博）

微博14日的熱搜榜前十中，香港機場示威佔了7則，其中關於付國豪被打事件直衝第一第二，分別是「我也支持香港員警」閱讀數達4.3億、「付國豪真漢子」閱讀數4.4億。網友們紛紛為付國豪家豪，其中不乏有人怒斥示威者的行徑，稱「廢青是要作死嗎」、「暴徒赤裸裸的恐怖分子」。

儘管有網友稱要武力鎮壓，但大多數微博網友的評論偏向理性，呼籲要冷靜，「大家一定要對祖國有信心，對香港的問題還不能感情用事」、「真的很氣憤！但越是這種時刻，內地社會越要冷靜」、「現在大家要保持理智啊，相信國家，相信政府，我們能看到的事情，國家肯定看得到，但絕不能魯莽的用武力用輿論去鎮壓」。

▼微博評論 。（圖／翻攝自微博）