旗下記者遭機場示威者毆打　《環時》怒斥：算什麼新聞自由

▲《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01）

記者蔡儀潔／綜合報導

大批黑衣示威者13日晚間聚集香港國際機場，期間一名大陸男子遭圍毆，一度被索帶綁手。《環球時報》淩晨發文，證實被打男子是旗下記者付國豪，指示前往香港採訪，怒斥示威者「毆打記者，算什麼新聞自由！這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」

據《東網》報導，13日近午夜時分，機場示威者指稱一名男子形跡可疑，將他包圍，並將其隨身袋子上搜出一件寫有撐警字樣的淺藍色衣服，以及大陸護照等證件。示威者隨即用索帶將他綁起，又認定他是「臥底」。

該位男子被綁在機場行李車上，動彈不得，期間表示「我支持香港員警，你打我啦！」，隨後有人在樓上向他澆水，亦有示威者用力拉扯他到地上，還有人用腳踩他的頭部，現場十分混亂。事件擾攘大半個小時後，男子約在今日（14日）淩晨12時25分左右，被送上救護車。

▲付國豪被送醫。（圖／路透社）

《環球時報》總編輯胡錫進14日證實，記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。隨後環時編輯部發出聲明稱，「如大家所見，我們派往香港機場執行採訪任務的記者付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！從我們與他失去聯繫那一刻起，我們也只能通過港媒直播和微博網友爆料來關注自己記者的情況。」

聲明指出，「我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說『我支持香港員警，你們可以打我了』，這句話錚錚鐵骨，環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：毆打記者，算什麼新聞自由！毆打記者，算什麼和平示威！毆打記者，算什麼狗屁男人！這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」

文內寫道，「我們感謝並告知所有關心環球網記者安危的朋友，國豪已被救出，送往醫院，我們用最抱歉的心情向國豪的家人道歉，我們用最欣慰的心情告知您他已脫離險境，我們出離的憤怒要求香港警方嚴懲暴徒！在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！」

▼ 胡錫進微博發文 。（圖／翻攝自微博）