　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

旗下記者遭機場示威者毆打　《環時》怒斥：算什麼新聞自由

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港警員被毆曾拔手槍，《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01）

▲《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01）

記者蔡儀潔／綜合報導

大批黑衣示威者13日晚間聚集香港國際機場，期間一名大陸男子遭圍毆，一度被索帶綁手。《環球時報》淩晨發文，證實被打男子是旗下記者付國豪，指示前往香港採訪，怒斥示威者「毆打記者，算什麼新聞自由！這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」

據《東網》報導，13日近午夜時分，機場示威者指稱一名男子形跡可疑，將他包圍，並將其隨身袋子上搜出一件寫有撐警字樣的淺藍色衣服，以及大陸護照等證件。示威者隨即用索帶將他綁起，又認定他是「臥底」。

該位男子被綁在機場行李車上，動彈不得，期間表示「我支持香港員警，你打我啦！」，隨後有人在樓上向他澆水，亦有示威者用力拉扯他到地上，還有人用腳踩他的頭部，現場十分混亂。事件擾攘大半個小時後，男子約在今日（14日）淩晨12時25分左右，被送上救護車。

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲付國豪被送醫。（圖／路透社）

《環球時報》總編輯胡錫進14日證實，記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。隨後環時編輯部發出聲明稱，「如大家所見，我們派往香港機場執行採訪任務的記者付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！從我們與他失去聯繫那一刻起，我們也只能通過港媒直播和微博網友爆料來關注自己記者的情況。」

聲明指出，「我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說『我支持香港員警，你們可以打我了』，這句話錚錚鐵骨，環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：毆打記者，算什麼新聞自由！毆打記者，算什麼和平示威！毆打記者，算什麼狗屁男人！這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」

文內寫道，「我們感謝並告知所有關心環球網記者安危的朋友，國豪已被救出，送往醫院，我們用最抱歉的心情向國豪的家人道歉，我們用最欣慰的心情告知您他已脫離險境，我們出離的憤怒要求香港警方嚴懲暴徒！在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！」

▼ 胡錫進微博發文 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 胡錫進微博 。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
女星殺17歲愛女再上吊亡！留遺書「不能沒女兒」夫見雙屍崩潰
快訊／國民黨考紀會開除陳宏昌　下波懲處鎖定楊秋興
高清「說謊照」曝！韓國瑜換咖繼續打麻將　韓冰站一旁滑手機
警追4hr轟47槍！太平槍手遺言「照顧我女兒」　告別式100

關鍵字：反送中,逃犯條例,粵港澳要聞,香港機場,付國豪,環時記者被打

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鈍器暴擊致死！孕婦家中被殺「一屍兩命」　公公當場27樓一躍而下

颱風走了！海灘現「數公里牡蠣」　遊客爽一袋袋扛走：吃海鮮大餐囉

環時記者遭示威者毆打　微博掀話題巨浪...理性論佔多數呼籲「大家冷靜」

40度高溫曝曬！　柴犬遭丟棄「4腳掌全砍斷」...躺路邊慘死成乾屍

北大弒母兇嫌欲自殺…恐懼「母親死狀」放棄！ 殺人動機首曝：幫她解脫

痛到快暈倒不悔！香港國中妹前線「1人熄6催淚彈」：想為家做點事

影／環時記者遭痛打！香港記者協會：示威者應尊重「採訪自由」

影／譴責香港示威者攻擊記者！　胡錫進：是不是要改稱你們恐怖分子了？

影／今仍有約90航班取消！香港機管局：機場恢復作業「禁止任何人再非法集會」

旗下記者遭機場示威者毆打　《環時》怒斥：算什麼新聞自由

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

鈍器暴擊致死！孕婦家中被殺「一屍兩命」　公公當場27樓一躍而下

颱風走了！海灘現「數公里牡蠣」　遊客爽一袋袋扛走：吃海鮮大餐囉

環時記者遭示威者毆打　微博掀話題巨浪...理性論佔多數呼籲「大家冷靜」

40度高溫曝曬！　柴犬遭丟棄「4腳掌全砍斷」...躺路邊慘死成乾屍

北大弒母兇嫌欲自殺…恐懼「母親死狀」放棄！ 殺人動機首曝：幫她解脫

痛到快暈倒不悔！香港國中妹前線「1人熄6催淚彈」：想為家做點事

影／環時記者遭痛打！香港記者協會：示威者應尊重「採訪自由」

影／譴責香港示威者攻擊記者！　胡錫進：是不是要改稱你們恐怖分子了？

影／今仍有約90航班取消！香港機管局：機場恢復作業「禁止任何人再非法集會」

旗下記者遭機場示威者毆打　《環時》怒斥：算什麼新聞自由

毛孩消暑小撇步！醫生不藏私大公開　來頭份店、竹南店義診還享罐罐優惠

懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

剪開大樓鎖鏈、扯學生頭髮　爭議教授才遭名校開除...馬上被臉書聘用

轉戰太空人後首度優質先發　葛蘭基奪生涯199勝

郭王參選態勢漸成形　劉宥彤再打韓國瑜：選賢與能，有能者居之

星．上妝／想畫出周惟惟氣勢紅唇，「2件事」千萬別做

「最強V8也要改」Novitec改裝法拉利488 Pista　馬力直達802匹！

北約戰機「逼近俄防長專機」　護航機左逼驅退畫面曝光

打麻將地點曝！超大空間燈光昏暗氣氛佳　韓國瑜「一手撐椅背」淡定摸牌

長得像北川景子！日本「最可愛高一女生」戒甜食瘦5公斤...逆轉奪冠

大陸熱門新聞

即／百名港警衝入機場救援陸客

4歲男童「失蹤→慘死」20mi..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

22歲正妹28樓墜下身亡　家屬..

Live／港警護送陸客男　速龍..

颱風天馬桶堵住　女作家逼10分..

13歲少女與母親爭吵...從酒..

陸客被囚機場！證實是環球時報記..

涪陵榨菜果斷寄一箱給黃世聰：我..

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

澳遊客：香港是中國的　示威者氣..

香港機管局申請禁制令　禁非法集..

2男開車狂偷9狗　等養肥了再吃

沒交機組人員資料禁入陸領空？國..

更多熱門

相關新聞

今仍有約90航班取消！香港機管局回應了

香港機場連續2日被民眾癱瘓後，機場管理局表示，今（14）日將繼續實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，旅客在出發前往機場前，請留意航空公司有關航班的最新消息。據悉，機管局上午透露，已經取得法庭臨時禁制令，禁止任何人在香港國際機場再次非法集會。

香港機場恢復運作　14日航班異動

香港機管局申請禁制令　禁非法集會

陸客被囚機場！證實是環球時報記者

即／百名港警衝入機場救援陸客

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面