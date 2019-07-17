快訊／因應丹娜斯蔡英文出訪「隨時掌握」 蘇貞昌10點視察應變中心

▲丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80% 2大降雨熱區出爐。（圖／翻攝NOAA）

記者蔣婕妤／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，預計最快在今天（17日）近中午發布輕度颱風丹娜絲陸上警報，東半部下半天開始降雨將愈來愈明顯。總統蔡英文人在友邦出訪，她17日受訪時強調，自己會與台灣隨時掌握情勢，行政院長蘇貞昌則預計早上10點視察中央災害應變中心。

針對今年首次影響台灣的颱風「丹娜絲」，蘇貞昌16日指示行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於交通部中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

丹娜斯來襲，人在聖文森出訪的蔡英文相當關心颱風動態，她受訪時強調，「我們一起出訪的團隊還有留守的團隊，都隨時掌握這個情勢，密切注中這個情況，跟行政院保持聯絡，晚上會跟蘇院長來討論」。

蘇貞昌預計17日早上10點視察應變中心，他也透過LINE與國人報告，「早安！各位鄉親請注意，颱風季到啦！昨天下午颱風「丹娜斯」生成，最快今天下午東部、東南部地區就會受外圍環流影響，請全台鄉親儘速做好防颱準備！也務必密切關注颱風動態！」

蘇貞昌提醒民眾要「看風向：隨時注意颱風資訊、巡門窗：檢查屋頂、門窗是否堅固、別觀浪：減少外出避免受傷！」