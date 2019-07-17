快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了　「丹娜絲可能往北部轉過來」

▲氣象局最新一報丹娜絲颱風路徑。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（17日）上午8時40分召開記者會，說明丹娜絲颱風的最新動態，不排除最快在上午11時30分發布陸上颱風警報，今晚東半部雨勢開始變明顯，周四、周五影響最劇。氣象局說，預測丹娜絲從東邊近海、宜蘭通過相對上比較高，有可能接觸到北部陸地。至於是否可能出現雙颱？氣象局說，不能完全排除。

氣象局觀測，颱風今上午8時中心位置在恆春的南南東方約500公里海面上，以每小時16公里速度向北北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

請繼續往下閱讀...

▼目前丹娜絲颱風旁邊還有一個低氣壓發展。（圖／氣象局）

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅。

氣象局技正黃椿喜說，丹娜絲靠近呂宋島受地形破壞影響，中高層雲系來到呂宋島西半側，西半側雲系和丹娜絲颱風都在較大低壓帶之中，低壓帶中有一些雲系在發展，甚至還有低壓中心，比較複雜一些，未來低壓整合比較完整，不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至再增強趨勢。他指出，預計該低壓周四可能會有比較明顯增強，且北上影響台灣，但現在整合程度還沒有很明顯，北上過程對台灣影響還要再評估。

媒體提問是否可能出現雙颱？黃椿喜表示，丹娜絲颱風北上過程還需要一點時間統整；呂宋島西側低壓預計周四也有可能發展，會不會發展到颱風強度還要再觀察，沒有完全排除；菲律賓西側低壓、丹娜絲颱風往北靠近台灣過程都會有點交互作用，環境有些複雜，丹娜絲原則上往東側移動，對台灣影響偏重東半部陸地、巴士海峽海域，北上過程可能往北部轉過來，整體來看，比直接通過台灣程度小很多。記者問是否為藤原效應？他說，會有一些效應互相牽引，但不完全是藤原效應。

【新增氣象局對是否可能出現雙颱說法】

上線時間0845

更新時間0917

▼丹娜絲颱風恐直撲台灣。（圖／氣象局）