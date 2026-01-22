　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（22）日修正通過內政部警政署所屬刑事警察局、航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一至第七總隊及鐵路警察局等11個機關所適用的5個警察官職務等階表，本次修正主要為提升督察長職務等階、調整首長等部分職務等階的下限，並於刑事警察局新增「詐欺犯罪防制中心主任」職稱等事宜。

考試院表示，前開警察機關的督察長主要係督導外勤業務，屬勤務幕僚長，主任秘書則是綜理行政業務，屬業務幕僚長，二者職責程度相當，為配合相關機關業務的需求，建構雙幕僚長制，所以提升該等機關督察長職務等階，使其與主任秘書一致。

考試院指出，另部分機關的首長、副首長及主任秘書等職務，原多跨列3個等階，考量實務上這些職務多以最高等階派任，以及為建構更合宜的職務結構，將航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一及第二總隊的首長，以及各機關(不含刑事警察局)的副首長、主任秘書等職務的等階下限調高一個等階，例如航空警察局的局長，由原列「警監四階至二階」，調整為「警監三階至二階」。

考試院提到，為提升我國打擊詐欺犯罪效能，刑事警察局設立一級單位「詐欺犯罪防制中心」，專責辦理詐欺危害防制相關工作。本次爰配合修正該局所適用的職務等階表，增置「詐欺犯罪防制中心主任」，其職務等階列「警正一階至警監三階」，以利其指揮監督。

考試院表示，透過本次5個警察官職務等階表的調整，將使中央警察機關相關職務等階的結構，更加符合其實際勤務所需，充分發揮其應有功能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

北車無差別攻擊演習！重現煙霧彈、刀械恐攻　捷警救護員全出動

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

對美投資GDP先扣15兆？　行政院：獲利回流可擴大在台灣投資

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

總預算至今一字未審　國防、民生部會重要施政受影響一次看

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

北車無差別攻擊演習！重現煙霧彈、刀械恐攻　捷警救護員全出動

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

對美投資GDP先扣15兆？　行政院：獲利回流可擴大在台灣投資

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

總預算至今一字未審　國防、民生部會重要施政受影響一次看

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

下剋上！吳芳嫺三盤射落11種子　強勢挺進澳網女雙次輪

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　操縱股價遭9路搜索

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

政治熱門新聞

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

分析2026新北市長選情　郭正亮：蘇巧慧真的不強

更多熱門

相關新聞

婦幼校園巡迴宣導列車進校園　強化數位性別暴力防治與識詐觀念

婦幼校園巡迴宣導列車進校園　強化數位性別暴力防治與識詐觀念

台東縣警察局婦幼警察隊日前前往台東市復興國小，舉辦婦幼人身安全校園巡迴宣導活動，透過走動式宣導方式，將數位性別暴力防治與識詐觀念帶入校園，提升學童與教師對婦幼法令的認知及自我保護能力，活動互動熱絡，深獲師生好評。

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」 攜價值239萬元金條...警接報急攔下

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」 攜價值239萬元金條...警接報急攔下

台東警分局獲贈減碳淨水設備　提升員警飲水品質

台東警分局獲贈減碳淨水設備　提升員警飲水品質

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援

關鍵字：

考試院警察刑事局詐騙人事

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面