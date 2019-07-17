影／丹娜絲撞呂宋島！「出現兩颱風中心」　氣象局：恐生成第6號颱風百合

▲丹娜絲颱風出現兩個颱風中心，氣象局曝有可能生成第6號颱風百合。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，由於太平洋高壓減弱的比預期快，氣象局最新一報將路徑再往東、往北修正，中心登陸點也持續變動，從宜花交界變到宜蘭一帶。另外，丹娜絲在昨日接近呂宋島陸地後結構鬆散，出現兩個颱風中心，在重組過程中，有可能再發展出另一個熱帶性低氣壓，甚至第6號颱風百合可能，氣象局將持續關注。

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▲丹娜絲逼近台灣，最新預報顯示，可能從宜蘭一帶登陸。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，丹娜絲目前時速有比過去快一點，未來將以每小時16公里，持續往北北西移動，由於太平洋高壓減弱比預期快，最新路徑又再往東、往北修，中心登陸點從宜花交界變至宜蘭一帶。

▲在碰觸到呂宋島陸地後，丹娜絲出現兩個颱風中心，可能發展成第6號颱風百合。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

另外，陳伊秀也指出，丹娜絲雲系昨日在靠近呂宋島陸地後，結構鬆散，並出現兩個颱風中心，氣象局表示，目前模式顯示，在環境整合重組過程中，在南海的低氣壓有機會增強成熱帶性低氣壓，甚至生成第6號颱風百合，由於位置距離台灣頗近，是未來持續關注的重點。

▲氣象局技正黃椿喜表示，呂宋島西側低壓有機會發展，不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至達到颱風強度。（圖／記者范綱儀攝）

氣象局技正黃椿喜說，丹娜絲靠近呂宋島受地形破壞影響，中高層雲系來到呂宋島西半側，西半側雲系和丹娜絲颱風都在較大低壓帶之中，低壓帶中有一些雲系在發展，甚至有一些低壓中心，比較複雜一些，未來低壓整合比較完整，也不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至再增強趨勢。他指出，預計該低壓周四後可能會有比較明顯增強，且北上影響台灣，但現在整合程度還沒有非常明顯，北上過程對台灣影響還要再評估。

媒體提問是否可能出現雙颱？黃椿喜表示，丹娜絲北上過程還需要一點時間統整；呂宋島西側低壓預計周四也有可能發展，會不會發展到颱風強度還要再觀察，沒有完全排除；菲律賓西側低壓、丹娜絲颱風往北靠近台灣過程都會有點交互作用，環境有些複雜，丹娜絲原則上往台灣東側移動，對台灣影響偏向東半部陸地、巴士海峽海域，北上過程可能往北部轉過來，整體來看，比直接通過台灣程度小很多。記者問是否為「藤原效應」？他說，會有一些效應互相牽引，但不完全是藤原效應。

氣象局表示，若未來路徑無太大變化，預計上午11時30分會發布丹娜絲陸上颱風警報，首波警戒範圍為台東、屏東。受到颱風逼近影響，今日彰化以北到桃園可能有焚風發生，沿海地區也要留意長浪。