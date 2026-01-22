內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　





▲內政部長劉世芳與林瑞彥副市長今（22日）前往嘉義市東區，探視服役期間因公受傷的退伍弟兄，並致贈春節慰問金，表達誠摯關懷。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

歲末將近，內政部長劉世芳與林瑞彥副市長今（22日）前往嘉義市東區，探視服役期間因公受傷的退伍弟兄，並致贈春節慰問金，表達誠摯關懷，感謝他們為國家付出的犧牲，內政部自2011年起推動替代役生活協助服務，至今已有1,577名役男投入，協助147位受傷弟兄，服務時數超過35萬2千小時，落實制度化照顧，盼透過面對面陪伴，希望讓弟兄與家屬感受到政府的關心與支持。

劉世芳表示，政府應提供受傷退伍（役）人員長期、穩定的支持。內政部自2011年起推動替代役生活協助服務，選拔具醫療、復健專長的役男，進入家庭提供陪伴與協助。至今已有1,577名役男投入，協助147位受傷弟兄，服務時數超過35萬2千小時，落實制度化照顧。

內政部表示，此次探訪的陳姓弟兄，服役期間因軍事演習事故造成頸椎脊髓嚴重受傷，全身癱瘓。日常生活除由外籍看護協助外，替代役役男亦定期陪伴，提供生活協助與社交互動，對弟兄及家屬而言，是穩定的重要支持。

內政部提到，陳姓弟兄也曾參與「役路相伴－袍澤情深座談活動」，與其他身障退役弟兄交流，並協助內政部拍攝生活協助服務影片，分享心情。

內政部指出，為減輕家屬長期照護負擔，並因應物價上漲，已預告「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」修正草案，爭取調整三節慰問金及安養津貼，讓照顧更貼近生活、減輕家庭負擔。

內政部指出，此外，今年感謝財團法人明維教育基金會及善心人士捐贈新臺幣100萬元作為慰問金加碼，並有善心人士捐贈電動牙刷予全癱退役弟兄，增添新春溫情。

內政部強調，將持續優化替代役生活協助服務，挑選具醫療、復健、心理或社工專長的役男，提供陪同就醫、復健與關懷陪伴，提升生活品質、減輕家屬負擔。服役期間因公受傷退伍（役）弟兄，可向各地方政府役政單位或致電內政部役政司（02-8501-3956）洽詢協助。