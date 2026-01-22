　
國際

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

▲▼「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟。（圖／翻攝X、IG@nicholette_0521）

▲莫莉娜在墨西哥被綁架。（圖／翻攝X、IG@nicholette_0521）

記者吳美依／綜合報導

20歲OnlyFans女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina）20日在一間購物中心外，遭3名蒙面男子強行擄走，全程被她的Cybertruck行車紀錄器拍下。外媒指出，莫莉娜曾經在拍片時提及一名男子，疑似與販毒集團有關，但此消息未獲證實。

當街被擄　鏡頭全拍下

這起事件發生在錫那羅亞州（Sinaloa）庫利亞坎市（Culiacan）。根據畫面，莫莉娜被3名歹徒當街綁架，儘管她努力掙扎、試圖返回自己的車上，最終仍被2名歹徒強行塞入一輛白色轎車，第三名歹徒則駕車逃離現場。

拍片曾提神秘人　關聯不明

莫莉娜居住的區域以及父親的故鄉，正是惡名昭彰的錫那羅亞販毒集團旗下派系「Los Mayos」勢力範圍。該派系由毒梟桑巴達（Sinaloa）掌控。而她早期影片曾提及「戴帽子的男人」，也就是桑巴達的常見暱稱，不過目前沒有證據顯示，她與任何犯罪組織有直接關聯。

來自美國　在墨聲名大噪

莫莉娜出生於美國，父母目前居住在亞利桑那州鳳凰城，她經常往返庫利亞坎與鳳凰城兩地。因新冠疫情從美國學校輟學後，莫莉娜在Instagram上化名「La Nicholette」，經常於TikTok、Twitch和YouTube分享奢華生活，平常駕駛的淡紫色Cybertruc極具辨識度。

2022年16歲生日時，莫莉娜用成年禮金委託創作了一首墨西哥傳統敘事歌謠「La Muchacha del Salado」，由Grupo Arriesgado樂團演唱，在YouTube已累積逾2700萬次觀看，讓她在墨西哥聲名大噪。此後，莫莉娜還創立個人珠寶品牌，在遭綁架的購物中心內開設帽子及服飾店。

女性夢魘　錫州綁架失蹤案飆升

根據官方數據，光是2025年，錫那羅亞州就有398名女性遭綁架或失蹤。墨西哥越來越多年輕網紅因宣傳或影射敵對販毒集團而遭威脅甚至喪命。去年5月，TikTok網紅馬奎茲（Valeria Marquez）更在直播中遭到殺害。

 
01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

