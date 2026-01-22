　
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提弒親逆子到場

▲▼蘆洲雙屍案，廖聰賢狠砍37刀殺爸媽，檢警今會同法醫相驗解剖遺體。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢警今會同法醫相驗解剖遺體。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區日前傳出逆倫慘案，36歲嫌犯廖聰賢自述從小遭父母打罵，因此萌生殺意，17日晚間手持利刃狠砍父母37刀，宛如「剁豬肉」般痛下殺手，犯後還一度逃亡45小時，落網時態度冷血，令人髮指。今(22日)檢警會同法醫前往板橋殯儀館解剖廖姓夫妻遺體，死者廖男表妹、許女胞妹以及其他家屬都到場，但態度低調，婉拒受訪；此外檢察官也未借提廖聰賢，詳細死因待解剖結果出爐後才能進一步釐清。

白天經營蔥油餅小貨車　晚間在宮廟當乩身

檢警調查，死者廖男(67歲)與妻子許女(75歲)育有獨子廖聰賢，一家三口在蘆洲租屋居住2、30年，平時夫妻倆生活相當單純，每天早上10點就開著小貨車到三重擺攤賣蔥油餅，賣完就收攤返家，晚間廖男還與表妹在蘆洲經營宮廟，由廖擔任乩身，每周二、四、六都會協助信徒問事；而兇嫌廖聰賢則無固定職業，靠著偶爾打零工與父母資助過活，有時也會到父親經營的宮廟幫忙。

▲▼蘆洲夫妻遇害當天早上10點還到三重擺攤賣蔥油餅。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖男與妻子許女遇害當天上午一如往常到三重擺攤賣蔥油餅。（圖／記者陳以昇翻攝）

表妹聯絡不上起疑　破門驚見雙屍

18日當天中午，廖男的陳姓表妹因遲遲聯繫不上他，考量廖男夫妻倆已有年紀，且有高血壓、心臟病等慢性病，擔心可能發生意外，因此前往廖男住處查看，但廖家大門深鎖，敲門也無人回應，陳女再次撥打電話，卻聽聞屋內傳來手機鈴聲，響了許久仍無人接聽，擔心情況可能有異，因此果斷報警處理。

警方獲報後立即趕到現場，在里長的陪同、以及房東的同意下破門而入，沒想到門一打開，就見到廖男、許女夫妻倆倒臥在客廳，且滿地都是鮮血，2人渾身刀傷，已經明顯死亡，立即封鎖現場。

獨子廖聰賢逃亡45小時　落網態度冷靜無悔意

警方調閱監視器追查，鎖定2人獨子廖聰賢涉有重嫌，且17日晚間9時許，廖聰賢獨自走出家中，並騎機車離開，就此行蹤不明，因此立即展開追緝。警方率先在三重尋獲廖聰賢棄置的機車，並在車廂內找到疑似清洗過的開山刀，研判廖聰賢棄車後改搭乘計程車或徒步方式逃逸。

在案發45小時後，警方於新莊逮到廖聰賢，當時她身上只剩下587元。據了解，廖聰賢只有在被警網包圍時露出緊張神色，隨後態度轉趨冷靜，在分局應訊及闡述殺害雙親過程細節時，語調均相當平靜，沒有任何顫抖、難過、甚至是後悔，態度十分冷血。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖聰賢只有在被警方圍捕時露出緊張神情，隨後態度轉趨冷靜。（圖／記者陳以昇翻攝）

狠砍父母37刀　要不到錢怒亂刀弒親

檢方初步勘驗，死者廖男身中24刀、許女13刀，且許女後腦還有凹陷，疑似遭鈍器重擊，廖男傷弒則集中在手臂，有明顯防禦傷，顯見死前曾激烈抵抗。據悉，案發現場遍地都是血跡，一度沒有警方的立足之地，且夫妻倆被砍得皮開肉綻，宛如「剁豬肉」般，顯見廖聰賢下手十分兇狠、殺意堅決。

現場警方調查，許女血跡較乾，而廖男血跡則較濕，推測疑似是許女先遇害；但廖聰賢卻供稱，他先弒父、再殺母，與現場跡證有所出入，細節為何仍待警方釐清。對於為何弒親？廖聰賢初步供稱，從小就被爸媽打罵到大，長期管教嚴格，早就忍無可忍，因此預謀買了一把開山刀放在家裡，案發當天他不滿母親長期只給一個月5000元零用錢，向母親抱怨要錢未果，爆發激烈口角後才動手殺人。

檢警今相驗遺體　死者家屬哀戚

檢警今(22日)會同法醫到板橋殯儀館進行解剖相驗，廖男的表妹、以及許女的胞妹和其他家屬都到場，現場眾人神情十分凝重，婉拒記者採訪，希望給予家屬空間，不願發表意見。據了解，檢察官今並未借提廖聰賢到場，後續將待解剖報告出爐後，進一步釐清死因、傷勢以及相關案情疑點。

▼廖聰賢供述弒親過程時語調十分平靜，不見一絲悔意，冷血程度令人髮指。（圖／民眾提供）

▲▼ 蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／民眾提供）

相關新聞

蘆洲休旅車「切西瓜」左轉撞輾行人！婦捲車底重傷

蘆洲休旅車「切西瓜」左轉撞輾行人！婦捲車底重傷

新北市蘆洲區街頭今（22日）上午發生驚悚車禍，48歲陳姓男子開車準備左轉時，未注意要過馬路的行人，為了搶快，在未達路口中心處就違規跨越車道「切西瓜」轉彎，當場將60歲李姓婦人撞倒輾壓。警消緊急調派拖吊車抬車救人，才將受困婦人從車底救出送醫，目前因骨盆重傷、內出血仍在台北新光醫院搶救。

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

蘆洲雙屍弒親

