政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北車無差別攻擊演習！重現煙霧彈、刀械恐攻　捷警救護員全出動

▲▼台北車站實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

▲北車實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市府於今（22日）下午2時到3時與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練，模擬極端狀況下的緊急應變，台北市長蔣萬安也親自到場坐鎮。演練中還原了嫌犯張文去年使用的煙霧彈與刀械，實行時車站內頓時揚起陣陣煙霧，鐵路警察與編組人員立刻出動，對嫌犯進行大外割等壓制，並同步協助疏散旅客減低傷害，投入擔架等資源，演練如何將倒地民眾迅速抬出的救援路徑。

為了強化面對突發恐怖攻擊或隨機傷人事件的應變能力，此次演練特別強調「貼近實戰」。演習模擬場景設定為台北車站發生嚴重危安事件，以持械攻擊或無差別暴力行為為主，月台層也有由人員扮演的傷患與暴徒，警方與救護單位將迅速進場壓制並進行檢傷分類。演習動員了包括捷運警察、鐵路警察、消防局及車站站務人員等多個單位，透過跨機關通報機制，測試在混亂中能否迅速建立指揮體系，將傷害降到最低。

▲▼台北車站實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北車實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒投煙霧彈逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北車站實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安於演習尾聲致詞時先是對昨夜基隆火災一事表達默哀，「今天參與演練的所有同仁，大家辛苦了，我想請各位跟我一起為昨天在基隆火災現場，奮不顧身英勇殉職的詹能傑隊長表達最真誠的哀悼之意。我想告訴他『任務結束，辛苦了！』我們也希望大家一起為目前還在救治的所有消防弟兄集氣」。

蔣萬安接續提到，看到所有跨單位、跨局處，中央地方結合民間的力量都非常地紮實完整，「我要向所有事前參與規劃會前會，實際操演，以及今天實際演練的夥伴同仁，表達最高的敬意與感謝，各位辛苦了」。他也感謝中央的協助，「我要謝謝包含交通部內政部各單位，許多長官給予我們指導協助整體的維安演練非常順利成功」。

蔣萬安說，今天是去年12月19日事件後，啟動三階段維安演練的第二階段，上一次選市政府，市府捷運站結合商場進行演練，今天規模情境更為複雜，選在四鐵共構的台北車站，四條地下街、一座大型百貨商場，動線複雜，維安難度極高，「看到各位的表現，我要給予各位非常大的肯定」。

據了解，此次危安演習總共340人參與演練，並在九處區域都有派設觀察員，並提醒現場民眾演習不會影響正常的列車班次發車與主要旅客動線，民眾仍可安心搭車、轉乘，無須因為看到大量警察或聽到演習聲響而感到恐慌。

▲▼蔣萬安視察台北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安視察台北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練。（圖／記者李毓康攝）
 

更多新聞
新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

北車無差別攻擊演習！重現煙霧彈、刀械恐攻　捷警救護員全出動

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

對美投資GDP先扣15兆？　行政院：獲利回流可擴大在台灣投資

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

基隆昨日晚間一處6樓高的民宅2樓發生火警，屋主女兒22歲羅女受困屋內，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3度返回火場搜救，疑被濃煙嗆傷昏迷，最終送醫不治不幸殉職。台北市長蔣萬安今（22日）下午在北車舉辦無差別攻擊危安實兵演練後替詹能傑默哀1分鐘，「我想請各位跟我一起為昨天在基隆火災現場，奮不顧身英勇殉職的詹能傑隊長表達最真誠的哀悼之意。我想告訴他『任務結束，辛苦了！』我們也希望大家一起為目前還在救治的所有消防弟兄集氣」。

