地方 地方焦點

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

▲▼ 「市府發錢 市民花錢 嘉義市大賺錢」 嘉義市1月24、25日普發6,000元現金 長輩春節禮金振興地方經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 「市府發錢 市民花錢 嘉義市大賺錢」 嘉義市1月24、25日普發6,000元現金 長輩春節禮金振興地方經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府將於1月24日、25日連續兩天，加碼普發每位市民6,000元現金以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金，市長黃敏惠今(22)日前往臺灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，並慰問第一線辛苦的工作人員。黃敏惠市長提醒市民，本次普發現金市府設置136處發放所，讓市民就近領取，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。

▲▼ 「市府發錢 市民花錢 嘉義市大賺錢」 嘉義市1月24、25日普發6,000元現金 長輩春節禮金振興地方經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，面對去年丹娜絲颱風及美國關稅政策對產業與民生帶來的衝擊，市府在團隊通力合作與議會支持下，將於1月24日至25日發放每位市民6,000元現金，總金額達15億8,000多萬元。嘉義市嚴守財政紀律，連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算的原則下發放現金。市府以戰戰兢兢、小心翼翼的態度，將6,000元加碼普發現金送到每位市民手中，這不只是紓困，更是帶動地方經濟、協助在地產業復甦與升級轉型的重要動力，讓嘉義市持續向前邁進。

▲▼ 「市府發錢 市民花錢 嘉義市大賺錢」 嘉義市1月24、25日普發6,000元現金 長輩春節禮金振興地方經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提到，今年同時也加碼發放65歲以上長輩每人1,000元春節禮金，讓長輩也能共享成果、安心過年。黃敏惠市長呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市大賺錢」共同為城市注入更多前進動能。

▲▼ 「市府發錢 市民花錢 嘉義市大賺錢」 嘉義市1月24、25日普發6,000元現金 長輩春節禮金振興地方經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處表示，6,000元加碼普發現金的發放對象為114年12月8日（含）前設籍，且造冊日114年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者），另114年12月8日（含）以前出生，並於115年2月6日前完成出生登記並設籍嘉義市者，亦可領取。社會處表示，114年8月17日前設籍嘉義市，115年2月17日年滿65歲者，可領到1,000元老人春節禮金

現金領取分為三個階段，第一階段市民可於本週末115年1月24日（六）及1月25日（日），上午8時30分至下午4時，依通知單說明攜帶相關文件前往指定發放所領取；第二階段於115年1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。市民如無法於上述期間領取現金，第三階段可於115年3月2日至3月15日透過線上申請或紙本申請兩種方式向市府申請匯款，申請網站將另行公告，申請匯款之款項將於115年4月30日前撥入指定帳戶，逾期依上述三階段方式未領取或未申請轉帳者，視同放棄，不再補發。

01/20 全台詐欺最新數據

嘉義市現金發放春節禮金經濟振興黃敏惠

