對美投資GDP先扣15兆？　行政院：獲利回流可擴大在台灣投資

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對台美關稅談判議題，前行政院副院長施俊吉指出，台灣企業直接投資美國2500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台灣未來數年潛在GDP先扣15兆。對此，行政院今（22日）重申，兩者不同、不能加總；且台灣公司賺錢、大小股東就賺錢，也可以讓台灣的公司擴大在台灣的投資，像是台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美國的擴廠速度。國發會也說，台美產業互補，雙向投資有助於經濟的提升。

行政院發言人李慧芝表示，不論是行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君或政委楊珍妮，都已經多次對外說明了，台灣企業自主投資是2500億美元，另個部分是政府信用保證機制支持金融機構提供上限2500億美元的融資，這2項是不能加總在一起的。

李慧芝指出，鄭副院長在記者會也告訴大家，2500億的政府融資銀行信保部分，是為了能讓企業得到金融機構的融資支持，「也要企業有需要的時候才會進行融資申請」。從銀行端的授信檢查、要有信保，才會啟動相關機制，初步規劃5期建立信保機制，第一期預估專款保證規模約在62.5億到100億美元，這方案未來還會有更詳細的說明。

李慧芝強調，企業投資是為了要賺錢，台灣公司賺錢、大小股東就賺錢，也可以讓台灣的公司擴大在台灣的投資，像是台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美國的擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊補充，有關GDP方面的部分，因為潛在GDP影響包括生產力、資本投入、勞動投入，台美產業互補，隨著整個全球AI的需求，不管是國際業者或政府機構投入AI基礎建設的需求，都持續擴張，國內半導體廠商也持續擴大國內先進製程投資，加上國際大廠美光、輝達等也都在台灣加碼投資設立研發中心、高階生產基地，都有助於直接挹注國內的投資成長。

陳美菊指出，加上台美雙向投資有助於經濟的提升，對於提高生產力跟技術外溢，可以提高生產效率，都有助於長期經濟的產出成長。其次，隨著台美貿易協定的底定，台美貿易之間的不確定性降低，近期一些國際外資投資銀行包括瑞銀、野村、星展、摩根史丹利、JP摩根等，都上修台灣今年的經濟成長率都超過4%。