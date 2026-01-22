　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北推無菸城市「會不會支持？」　網點出1問題：有人鳥嗎

▲▼蔣萬安出席信義區115年度市長與里長有約。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安積極推動「台北無菸城市」。（資料照／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台北市長蔣萬安接受媒體專訪時宣示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。據了解，目前預計以「年貨大街」來作為示範點。就有網友發文指出，過去逛街時常需忍受菸味及滿地菸蒂，若政策實施，連躲在巷弄抽菸也會被取締，讓他好奇大家是否支持？貼文曝光後，引起討論。

迪化街成首個示範區？網友怨過去菸味重

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「聽說台北要開始推無菸城市你會支持嗎」為標題發文，提到以往去逛年貨大街時，難免要被迫忍受菸味，還會看到有人隨地亂丟菸蒂，甚至是邊抽菸邊吐口水的行為，讓人感到不適。

原PO指出，過去部分吸菸者以為躲在巷弄內就沒事，但其實同條巷子的路人經過時，同樣會受到二手菸毒害。

號稱巷弄也會抓！他問：大家支持嗎

原PO接著表示，據傳這次的無菸示範區執法將相當嚴格，即便躲在巷子裡抽菸，也一樣會被抓出來。這讓他不禁直呼，終於有一天可以不用再忍受這些困擾了。文末他也向廣大鄉民提問，對於台北市若真的開始推動無菸城市，大家是否會給予支持？

一票網友喊支持　但對實際成效打上問號

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「支持啊，哪次支持」、「百分之百支持」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「支持，抽菸bad」、「絕對支持，吸菸在自己家裡吸就好」、「絕對支持，快被臭死了」、「支持啊，誰能落實我就投誰」、「全國禁菸我都支持」。

▲▼蔣萬安出席信義區115年度市長與里長有約。（圖／記者李毓康攝）

但也有網友表示，「支持啊，但成功率不看好」、「不是支持，是不信」、「支持啊，但是誰執行」、「沒有取締都是假的」、「支持但能維持多久？北市超商前禁止抽菸多久了？有人在鳥嗎」、「口頭喊一定支持，但怎麼執行」、「我認為效果不大」。

蔣萬安讚東京成功　市府參考做法「原則禁止、例外開放」

蔣萬安指出，針對無菸城市，確實看到東京做得非常成功，過去他們也是用劃設禁菸區這樣的思維，但同樣也會造成吸菸者到巷弄內吸菸，造成二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安表示，北市府將參考這些國外城市的做法，盼能改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」，盡可能參考國外做法，來設置吸菸區或吸菸室，但其他區域都希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造友善的公共環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15.8億「鈔票牆」曝光！　市民每人領6000元
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

台北推無菸城市「會不會支持？」　網點出1問題：有人鳥嗎

台中甜食女肝臟「6成都是油」還藏2顆腫瘤　切下蘋果大脂肪肝

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台

Gemini官方念絕ㄇ奈　日本Google糾正「正確是傑米尼」！網吵翻

國內線票價估今年變貴　華信航空已送件「盼至少漲10%」

買雞蛋別只挑大顆！76年老字號蛋行公開「挑蛋學問」　內行人專找小的

勇消詹能傑殉職！女醫沉痛發聲：不改變就是默許悲劇繼續發生

14歲學霸性格突變！拒學、躲朋友不肯出門　醫示警青春期隱形風暴

高虹安挺過罷免「民調領先對手」　Cheap：罷團自掏腰包幫她熱身

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

台北推無菸城市「會不會支持？」　網點出1問題：有人鳥嗎

台中甜食女肝臟「6成都是油」還藏2顆腫瘤　切下蘋果大脂肪肝

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台

Gemini官方念絕ㄇ奈　日本Google糾正「正確是傑米尼」！網吵翻

國內線票價估今年變貴　華信航空已送件「盼至少漲10%」

買雞蛋別只挑大顆！76年老字號蛋行公開「挑蛋學問」　內行人專找小的

勇消詹能傑殉職！女醫沉痛發聲：不改變就是默許悲劇繼續發生

14歲學霸性格突變！拒學、躲朋友不肯出門　醫示警青春期隱形風暴

高虹安挺過罷免「民調領先對手」　Cheap：罷團自掏腰包幫她熱身

唐綺陽瘦出鉛筆腿！做皮拉提斯「身體變緊實」甩肉26公斤 公開4重點

大宇資更名光聚晶電後首次策略性併購　擬收購造隆與勤曜100%股權

李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

3億元職棒基地首開箱！台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

今天就換副眼鏡吧！ 黑川想矢、木村拓哉引領眼鏡新風潮

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑

生活熱門新聞

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

寶雅「正妹店員」被問翻！網讚：像夏于喬

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

冷氣團「最猛時刻」北台灣跌破個位數

北部失守10度大關！今明冷氣團發威「冷一整天」

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

女患者「3度罹癌」全緩解！醫：成功非奇蹟

詹能傑殉職...她不捨：再聽不到你叫我阿母

廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」：操弄情緒

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

更多熱門

相關新聞

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南市南區年度年節活動「眷村年貨大街」即將熱鬧登場，首場將於1月29日至2月2日在水交社眷村文化園區舉行，接續於2月6日至10日移師台南市棒球場旁接力辦理。

沒手機的年代蹲廁所在做什麼？網答案爆共鳴

沒手機的年代蹲廁所在做什麼？網答案爆共鳴

花蓮市幼年貨大街義賣　所得全捐弱勢過寒冬

花蓮市幼年貨大街義賣　所得全捐弱勢過寒冬

國高中生8、9成「都拿iPhone」他驚呆！

國高中生8、9成「都拿iPhone」他驚呆！

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大

關鍵字：

台北無菸城市年貨大街PTT

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面