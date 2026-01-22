台北推無菸城市「會不會支持？」　網點出1問題：有人鳥嗎

▲蔣萬安積極推動「台北無菸城市」。（資料照／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台北市長蔣萬安接受媒體專訪時宣示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。據了解，目前預計以「年貨大街」來作為示範點。就有網友發文指出，過去逛街時常需忍受菸味及滿地菸蒂，若政策實施，連躲在巷弄抽菸也會被取締，讓他好奇大家是否支持？貼文曝光後，引起討論。

迪化街成首個示範區？網友怨過去菸味重

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「聽說台北要開始推無菸城市你會支持嗎」為標題發文，提到以往去逛年貨大街時，難免要被迫忍受菸味，還會看到有人隨地亂丟菸蒂，甚至是邊抽菸邊吐口水的行為，讓人感到不適。

原PO指出，過去部分吸菸者以為躲在巷弄內就沒事，但其實同條巷子的路人經過時，同樣會受到二手菸毒害。

號稱巷弄也會抓！他問：大家支持嗎

原PO接著表示，據傳這次的無菸示範區執法將相當嚴格，即便躲在巷子裡抽菸，也一樣會被抓出來。這讓他不禁直呼，終於有一天可以不用再忍受這些困擾了。文末他也向廣大鄉民提問，對於台北市若真的開始推動無菸城市，大家是否會給予支持？

一票網友喊支持 但對實際成效打上問號

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「支持啊，哪次支持」、「百分之百支持」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「支持，抽菸bad」、「絕對支持，吸菸在自己家裡吸就好」、「絕對支持，快被臭死了」、「支持啊，誰能落實我就投誰」、「全國禁菸我都支持」。

但也有網友表示，「支持啊，但成功率不看好」、「不是支持，是不信」、「支持啊，但是誰執行」、「沒有取締都是假的」、「支持但能維持多久？北市超商前禁止抽菸多久了？有人在鳥嗎」、「口頭喊一定支持，但怎麼執行」、「我認為效果不大」。

蔣萬安讚東京成功 市府參考做法「原則禁止、例外開放」

蔣萬安指出，針對無菸城市，確實看到東京做得非常成功，過去他們也是用劃設禁菸區這樣的思維，但同樣也會造成吸菸者到巷弄內吸菸，造成二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安表示，北市府將參考這些國外城市的做法，盼能改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」，盡可能參考國外做法，來設置吸菸區或吸菸室，但其他區域都希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造友善的公共環境。