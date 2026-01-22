嘉義市民中心北棟大樓動土典禮　邁向便捷市民服務新章

▲嘉義市市民中心北棟大樓統包工程動土 黃敏惠市長：迎接城市發展全新里程碑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

歷經近20年規劃並克服工物料上漲等多重挑戰，「市民中心北棟大樓新建統包工程」於今(22)日上午在嘉義市長黃敏惠主持下，於北棟基地舉行動土祈福典禮，內政部長劉世芳與多位立委、議員與里長等民意代表共同出席見證歷史一刻。

市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為主題，發包經費約54億餘元，市府自籌近32億元並成功爭取內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元建設，預計於119年底完工啟用，將帶來更便捷的行政服務、更優質的休憩空間。

一路見證北棟大樓20年來從設計規劃，帶領市府團隊克服重重難關推動建築順利開工動土，黃敏惠市長致詞時難掩感動，提到北棟大樓基地自規劃以來，歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、新冠疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升，以及營造業缺工缺料等多重挑戰，多次招標流標等困難。面對每坪造價大幅上漲的現實，市府團隊展現堅定決心，導入統包制度、同步設計及施工、簡化行政流程，並成功爭取中央部會補助及市議會全力支持，方使工程順利啟動

黃敏惠提到，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心。市府團隊以前瞻目光，綜合考量城市發展的需求，在原有設計上，積極爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。北棟大樓基地動土，不僅象徵嶄新市政園區將啟動，更是城市脫胎換骨發展的重要里程碑，期待這座兼容木都、畫都的城市意象與綠能永續理念的建築，能持續爭取金質獎、金安獎項肯定，也為市政發展引入更大動能。

內政部長劉世芳今日出席典禮時，特別感謝黃敏惠市長的努力推動、用心規劃，讓北棟大樓能順利動土；北棟大樓設計結合歷史並展望未來，融入節能綠建築等概念，相信未來北棟大樓建成，一定能讓一流的市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。

市府表示，此案統包工程發包經費約54億餘元，計畫總經費約57億餘元；內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元；本府在市議會的協助下，自籌近32億元，中央與地方，攜手共同協力完成北棟大樓的興建。

同時，考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1,100席機車位，較原來的臨時停車場大幅增加364席汽車位及超過317席機車位，且室內的停車空間可讓未來民眾洽公不再受日曬雨淋之苦，徹底解決市政園區及周邊停車需求。

市民中心北棟大樓地面層的建築、景觀及動線等，統包團隊中的劉培森建築師事務所曾主導台中新市政中心等多項政府重大公共建築，這次以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，巧妙融合嘉義舊城門的歷史記憶、木都風采、遙望玉山與市民休憩綠意，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能。

不論夜間或假日，市民皆可在此散步、休憩、交流，成為生活中的親民綠園地；5至13樓則集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整具高效率的市政園區。市民辦理各項業務將可就近一次完成，大幅提升行政效率與服務品質。