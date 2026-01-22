　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠時隔14年重啟運轉，怎知不到24小時又喊卡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京電力公司21日下午正式向原子能管制委員會取得核反應爐啟動許可文件，並在同日晚間7時重啟柏崎刈羽核電廠6號機組，怎知不到5小時就傳出異常狀況。22日凌晨12時28分進行控制棒抽出作業時，突然響起警報聲，顯示其中1根控制棒出現異常，東電隨即中斷操作。由於原因始終無法確定，最終做出停機決定。

根據《日本新聞網》報導，事實上，東電原定20日就要讓6號機組恢復運轉，但17日進行控制棒（Control rod）裝置測試時，意外發現警報系統無法正常作動的異常狀況，被迫緊急喊停。經過徹底檢查後發現，205根控制棒當中竟有高達88根的警報設定存在錯誤，東電隨即展開修正作業，並在21日凌晨1時前完成所有確認程序。

東京電力公司最終在21日取得核反應爐啟動許可，並於同日晚間7時重新啟動位於柏崎刈羽核電廠6號機組。而這也是柏崎刈羽核電廠時隔14年首度重啟。

沒想到22日凌晨12時28分進行控制棒抽出作業時，突然響起警報聲。東電工作人員雖然緊急更換控制棒操作監控面板內的零件，但情況並未好轉。最終決定停止柏崎刈羽核電廠的重啟作業。

對此，東電強調，「核電廠狀態穩定，對外界沒有輻射影響，也無安全疑慮。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15.8億「鈔票牆」曝光！　市民每人領6000元
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

紐西蘭土石流「灌進露營區」多人失蹤！　土石堆曾傳出呼救聲

戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

南韓「18禁形狀」甜點意外爆紅！網友嚇壞喊好色　烘焙品牌出手了

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：原來是重口味

美中俄都想搶！CNN分析「北極3大關鍵價值」　普丁恐早佔上風

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

紐西蘭土石流「灌進露營區」多人失蹤！　土石堆曾傳出呼救聲

戀綜《合宿相親》來賓是「小三」！40歲人妻血淚控：害我家庭破碎

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

南韓「18禁形狀」甜點意外爆紅！網友嚇壞喊好色　烘焙品牌出手了

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：原來是重口味

美中俄都想搶！CNN分析「北極3大關鍵價值」　普丁恐早佔上風

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

唐綺陽瘦出鉛筆腿！做皮拉提斯「身體變緊實」甩肉26公斤 公開4重點

大宇資更名光聚晶電後首次策略性併購　擬收購造隆與勤曜100%股權

李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

3億元職棒基地首開箱！台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

今天就換副眼鏡吧！ 黑川想矢、木村拓哉引領眼鏡新風潮

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

【排隊天花板】為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

更多熱門

相關新聞

《合宿相親》來賓是「小三」　人妻血淚控訴

《合宿相親》來賓是「小三」　人妻血淚控訴

南韓SBS電視台戀愛綜藝節目《合宿相親》近日陷入爭議，一名40多歲女性爆料，指出節目來賓B某就是破壞她婚姻與家庭生活的小三。

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

金正恩看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

即／阿蘇火山宣布：封鎖火山口參觀區

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

關鍵字：

核電廠控制棒東電柏崎刈羽停機日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面