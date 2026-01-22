警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

▲日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠時隔14年重啟運轉，怎知不到24小時又喊卡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京電力公司21日下午正式向原子能管制委員會取得核反應爐啟動許可文件，並在同日晚間7時重啟柏崎刈羽核電廠6號機組，怎知不到5小時就傳出異常狀況。22日凌晨12時28分進行控制棒抽出作業時，突然響起警報聲，顯示其中1根控制棒出現異常，東電隨即中斷操作。由於原因始終無法確定，最終做出停機決定。

根據《日本新聞網》報導，事實上，東電原定20日就要讓6號機組恢復運轉，但17日進行控制棒（Control rod）裝置測試時，意外發現警報系統無法正常作動的異常狀況，被迫緊急喊停。經過徹底檢查後發現，205根控制棒當中竟有高達88根的警報設定存在錯誤，東電隨即展開修正作業，並在21日凌晨1時前完成所有確認程序。

東京電力公司最終在21日取得核反應爐啟動許可，並於同日晚間7時重新啟動位於柏崎刈羽核電廠6號機組。而這也是柏崎刈羽核電廠時隔14年首度重啟。

沒想到22日凌晨12時28分進行控制棒抽出作業時，突然響起警報聲。東電工作人員雖然緊急更換控制棒操作監控面板內的零件，但情況並未好轉。最終決定停止柏崎刈羽核電廠的重啟作業。

對此，東電強調，「核電廠狀態穩定，對外界沒有輻射影響，也無安全疑慮。」