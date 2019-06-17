雲端最前線／選總統也不辭市長！韓國瑜：留在高雄是我的承諾

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高雄市長韓國瑜上週結束雲林斗六的造勢活動，以往韓國瑜大進場播放的歌曲都是《古月照今塵》，這回卻換成了翁立友的《堅持》，政壇大咖們致詞時，背景音樂更轉成「民進黨style」的悲情風，李佳芬一上台更忍不住激動落淚，讓這次雲林造勢瀰漫一股「選情告急」的氛圍。而日前韓國瑜接受電視媒體專訪時，被問到如果未來通過了總統初選，是否將帶職參選？韓國瑜表示，他不可能把高雄市政放掉，「因為我沒有辦法對高雄市民交代」。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行長劉宥彤、台北市政府市長室顧問周榆修、資深媒體人陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人深入探討此議題。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市長韓國瑜繼六一凱道和花蓮造勢後、第三場大型造勢活動在雲林斗六登場，不少政壇大咖都到場站台，但這次現場氣氛，卻不若在凱道時的激昂和花蓮場的歡樂。向來與韓友好的台南市議員謝龍介，這回他又現身雲林，挺韓不遺餘力，謝龍介表示「之後每一場都要再加油，韓國瑜現在很危險」，「因為對手很厲害、越來越強」，呼籲韓粉們要更努力，幫韓國瑜贏得初選。而嘉義市長黃敏惠致詞時也表示，大家都很擔心大環境這麼差，未來要怎麼拚，「黑韓的聲音太多了，只有團結才能贏」，話中似乎透露出對選情的不安。

而日前高雄市長韓國瑜接受電視媒體專訪時，被問到如果獲國民黨提名參選總統，那麼副總統和行政團隊是否有人選呢？他回答，希望副總統是精力旺盛的人，也要有同理心，要抱持幫下一代打造更好環境的決心，「我覺得2020年的總統和副總統真的要有這個使命感。」至於如果未來通過了總統初選，是否將帶職參選？韓國瑜表示，他不可能把高雄市政放掉，「因為我沒有辦法對高雄市民交代」。

▼總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，民進黨總統初選落幕，確定由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。不過外界也好奇是否有可能由蔡英文與前行政院長促成「蔡賴配」？對此，民進黨主席卓榮泰受訪時表示，無論是一加一大於二，或是哪一個加進來比較大，大家都要扮演「加號」的角色，也會盡快安排與雙方共同碰面，「我認為一定需要、一定會，時間我會盡快安排」。

而總統蔡英文日前也在記者會上透露，她已經和賴清德通過電話，兩人有共同信念一定要團結，針對蔡賴配議題，她表示，賴清德這段時間很辛苦，需要休息一下，不過一加一大於二的原則不變，沒有說那一個一比較大，接下來會坐下來討論。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行長劉宥彤、台北市政府市長室顧問周榆修、資深媒體人陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人深入探討此議題。

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