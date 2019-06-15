綠營鎖定韓國瑜「贏初選就發動罷免」　藍委：做好充分準備！

▲韓國瑜15日雲林造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨傳出已經鎖定高雄市長韓國瑜，若他在國民黨初選中勝出，就要發動罷免市長職位。對此，藍營立委表示，相信只要涉及到2020大選，民進黨一定利用各種手段抹黑、抹紅藍營的候選人，韓國瑜一定要充分準備。

該藍委指出，行政院長蘇貞昌就在臉書放上韓國瑜列席行政院會時「閉目養神」的畫面，他強調，韓國瑜現在都還不是代表國民黨的候選人，對手已經用各種手段、場合、方式來抹黑，這哪像一個民主國家的行政院長，這樣對付地方行政首長。

對於綠營將啟動罷免韓國瑜必定對明天大選造成很大影響，該立委表示，等藍營代表確定後，民進黨一定啟動府、院、黨、各部會一起攻擊那個人；假設是韓國瑜代表出線，對手一定窮盡各種手段狂打。

對此，另一名藍委也表示，韓國瑜市長一定要做好充分的準備，讓高雄市民能理解，他到時候離開高雄市，未來若選上2020總統，絕對照顧高雄、改善高雄財政困難與結構性的問題，強化他競逐大位正當性。

除此之外，臉書上也有不公開社團發起罷韓連署，日前韓國瑜對此表示尊重民主自由社會的多元聲音，但也請大家看看這5個月來高雄的變化，希望多多給市府團隊鼓勵打氣，他也尊重發動連署的網友，謝謝他們對他的關心。