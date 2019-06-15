　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜選情告急？　李佳芬一上台就落淚…雲林造勢大走悲情風

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲李佳芬一上台就落淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪正達／雲林報導

高雄市長韓國瑜繼六一凱道和花蓮造勢後、第三場大型造勢活動在雲林斗六登場，不少政壇大咖都到場站台，只是，這次上台致詞的庶民代表和司儀等人，喊話內容似乎跟前幾場變得不太一樣，從原本的信心滿滿變成「帶著哭腔」，就連音樂也從原本的《歡樂頌》轉變成「民進黨style」的悲情風格。

韓國瑜「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，15日盛大登場，主辦單位宣布現場湧進12萬人，包括雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、立委許淑華、台南市議員謝龍介、以及前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡等政壇大咖通通到場站台，但這次現場氣氛，卻不若在凱道時的激昂和花蓮場的歡樂。

▲▼現場有韓粉激動落淚。（圖／記者賴君欣攝）

▲現場有韓粉激動落淚。（圖／記者賴君欣攝）

謝龍介致詞時談到，這三年來大家都過得不好、沒飯吃，「看到小孩的未來、更讓他憂心」，呼籲韓粉們要「顧好電話」，讓韓國瑜贏得初選，黃敏惠致詞時表示，大家都很擔心大環境這麼差，未來要怎麼拚，「黑韓的聲音太多了，只有團結才能贏」，話中似乎透露出對選情的不安。

另外，韓國瑜大進場時，原本播放的歌曲都是《古月照今塵》，這回卻換成了翁立友的《堅持》，政壇大咖們致詞時，背景音樂更轉成「民進黨style」的悲情風，李佳芬一上台更忍不住激動落淚，也讓這次雲林造勢瀰漫一股「選情告急」的氛圍。

▲▼ 韓國瑜 。（圖／ETtoday攝影中心）

▲韓國瑜雲林造勢，選情氣氛不若以往歡樂。（圖／ETtoday攝影中心攝）

ET快訊
男友家陽台「住透明屋」丫頭圓夢了！鄰居偷拍「雪白美腿」羞爆
浩子說話了！早警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」
韓國瑜：拒絕一國兩制！除非Over my dead body

關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,雲林造勢,李佳芬,悲情,民進黨,初選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜造勢緊鄰政府機關　特勤警「一字排開」護送離場

韓國瑜提反送中！強調拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

韓粉預祝「生日快樂」現場高歌！　韓國瑜「許下3個願望」：找回一頭秀髮

這邊鑼鼓聲「凍蒜」震天　那邊安靜「反送中」演講

韓國瑜選情告急？　李佳芬一上台就落淚…雲林造勢大走悲情風

韓國瑜雲林造勢　李佳芬「一上台就落淚」掩面激動爆哭

0616好星運開關│雙子開好運，為水瓶打打氣

綠營鎖定韓國瑜「贏初選就發動罷免」　藍委：做好充分準備！

強化反斬首戰力　傳憲兵202指揮部將遷至統統府後方營區

王金平曝有參選人表示是否不要初選　朱立倫：不可能停辦

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

韓國瑜造勢緊鄰政府機關　特勤警「一字排開」護送離場

韓國瑜提反送中！強調拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

韓粉預祝「生日快樂」現場高歌！　韓國瑜「許下3個願望」：找回一頭秀髮

這邊鑼鼓聲「凍蒜」震天　那邊安靜「反送中」演講

韓國瑜選情告急？　李佳芬一上台就落淚…雲林造勢大走悲情風

韓國瑜雲林造勢　李佳芬「一上台就落淚」掩面激動爆哭

0616好星運開關│雙子開好運，為水瓶打打氣

綠營鎖定韓國瑜「贏初選就發動罷免」　藍委：做好充分準備！

強化反斬首戰力　傳憲兵202指揮部將遷至統統府後方營區

王金平曝有參選人表示是否不要初選　朱立倫：不可能停辦

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未婚夫「出手護愛」閃爆！

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3：1 統一

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：他們真的來過

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

男團泰坦突西門熱跳！　路人嗨圍觀...比利認約會處女地

想婚了／Nicole + Felicia姊妹聯手闖國際　郎朗嬌妻、昆凌都被圈粉

只坐雙B！心儀女孩出難題　朋友義氣借車「霸氣滿足4條件」網跪了

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

「上天要給你的躲不掉！」型男名醫邱顯學　中風10年又罹癌

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」..

楊秋興說話了不知道他要告什麼

高嘉瑜曝賴清德參選動機：不是為..

韓國瑜深夜951字　PO影片反..

韓國瑜加辦新竹造勢　日期強碰王..

韓國瑜深夜嗆「防疫補助空空空」..

韓國瑜雲林造勢　網徵「丟雞蛋」..

快訊／韓國瑜雲林造勢　李佳芬一..

黃國昌證實被邀加入「白色聯盟」

郭台銘批台灣民主不需要「中奸媒..

空拍圖曝光　韓粉「頂32度高溫..

國瑜夜市雲林狂賺　香腸半天賣千..

即／韓國瑜大進場　10萬韓粉眼..

即／韓國瑜拒絕一國兩制　除非「..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜造勢警方超緊張　400警力維安

韓國瑜下午5點中登台演說時，後臺警力也在悄悄部布署，現場除了韓的護衛隊外，雲林縣警局霹靂小組一字排開，護送韓離場，警方表示，這次造勢活動派遣警力400名，希望將造勢場合任何不理性的行為降到最低。

即／韓粉祝：生日快樂！　韓國瑜許3個願望

韓國瑜造勢震天　這邊反送中「安靜」演講　

綠營將發動罷免韓國瑜　藍委：充分準備

謝龍介雲林挺韓　認「他現在很危險」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面