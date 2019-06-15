韓國瑜選情告急？　李佳芬一上台就落淚…雲林造勢大走悲情風

▲李佳芬一上台就落淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪正達／雲林報導

高雄市長韓國瑜繼六一凱道和花蓮造勢後、第三場大型造勢活動在雲林斗六登場，不少政壇大咖都到場站台，只是，這次上台致詞的庶民代表和司儀等人，喊話內容似乎跟前幾場變得不太一樣，從原本的信心滿滿變成「帶著哭腔」，就連音樂也從原本的《歡樂頌》轉變成「民進黨style」的悲情風格。

韓國瑜「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，15日盛大登場，主辦單位宣布現場湧進12萬人，包括雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、立委許淑華、台南市議員謝龍介、以及前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡等政壇大咖通通到場站台，但這次現場氣氛，卻不若在凱道時的激昂和花蓮場的歡樂。

▲現場有韓粉激動落淚。（圖／記者賴君欣攝）

謝龍介致詞時談到，這三年來大家都過得不好、沒飯吃，「看到小孩的未來、更讓他憂心」，呼籲韓粉們要「顧好電話」，讓韓國瑜贏得初選，黃敏惠致詞時表示，大家都很擔心大環境這麼差，未來要怎麼拚，「黑韓的聲音太多了，只有團結才能贏」，話中似乎透露出對選情的不安。

另外，韓國瑜大進場時，原本播放的歌曲都是《古月照今塵》，這回卻換成了翁立友的《堅持》，政壇大咖們致詞時，背景音樂更轉成「民進黨style」的悲情風，李佳芬一上台更忍不住激動落淚，也讓這次雲林造勢瀰漫一股「選情告急」的氛圍。

▲韓國瑜雲林造勢，選情氣氛不若以往歡樂。（圖／ETtoday攝影中心攝）