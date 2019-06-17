不出席韓國瑜22日台中造勢　盧秀燕：誰出線就挺誰

▲台中市長盧秀燕不出席22日韓國瑜台中造勢。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者陳玉／台中報導

高雄市長韓國瑜宣布參加國民黨總統初選，繼台北、花蓮及雲林造勢後，22日將到台中舉辦大型造勢，預計在河南路、市政北一路空地舉行；國民黨團也邀請台中市長盧秀燕出席，但盧表明「無法出席」，指出「黨內初選大家公平競爭，待初選完後大家團結一致對外」，誰出線就挺誰，一同為台灣謀福利。

針對盧秀燕不為韓國瑜站台，台中新聞局長吳皇昇17日受訪回應，鴻海董事長郭台銘上週到台中逢甲逛夜市曾邀盧站台造勢，但盧基於黨內初選公平原則，「不要傷害互相支持者的感情，所以決定都不會站台」。盧希望，黨內初選大家公平競爭，初選完後，有一個正式候選人出現，我們團結一致的支持他，為台灣的未來發展做努力。

▲台中新聞局長吳皇昇代替盧秀燕受訪回應。（圖／台中市政府提供）



對於盧本身是挺郭還是挺韓？吳皇昇表示，「大家都很支持盧、盧也很支持黨內各候選人」，而黨內各候選人也相當優質，希望黨內初選完，國民黨一定要團結一致對外，這是她的想法。

對於22日台中警力規劃、民眾反映場地太小，吳皇昇指出，交通維持是地方政府本應做到的事情，若現場人潮過多，交通維持也一定要做到完善。

另因盧表明無法出席韓台中造勢，盧臉書湧入「忘恩負義」等激進言論，吳皇昇表示，其實支持者沒有所謂言論激進的問題，都是大家內心深處的想法，一切尊重，都公平對待。另也要討論激進言論的真實性，相信支持者都理性，應該能明白盧對每位候選人公平對待，及希望國民黨一致對外。