影／黃光芹說他遭韓國瑜痛罵咆哮！黃文財決定提告：關於我部份是胡說八道

記者洪靖宜／高雄報導

資深媒體人黃光芹17日再度在臉書貼文《你所不知道的韓國瑜-系列3》，提到韓國瑜疑心病狂，傳言黃文財曾經因為她的關係，被韓國瑜叫去痛駡了一頓，批韓疑人、疑事、疑時、疑地、疑物，所在皆疑，連要不要選總統，也大搞障眼法。對此，黃文財也出面說明「韓國瑜完全沒有暴怒，我也沒有被罵，根本沒有所謂咆哮之類的，完全沒有這回事」，對於黃光芹一再爆料，他說已經找好律師了，「大概這兩天會正式提告，這部分對我人格很大抹殺。」

▲黃文財出面表示爆料並非事實。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜曾與黃光芹合影。（圖／翻攝黃光芹臉書）

黃光芹在臉書上再爆，傳言黃文財曾因她的關係，被韓國瑜叫去痛罵一頓。她提到「我去年底出版《跟著月亮走》，由於韓口述，往往只有梗概，無法成文，所以期間我曾兩度電話採訪黃。黃乃記者出身，很幫忙，幫韓補述了一些東西。這事兒，原本不必跟韓說，但黃去自首，韓知道後，火冒三丈，對他咆哮『你跟黃光芹說了什麼？!』，不過是選戰過程中，一路的艱辛，現在回想，韓疑心生暗鬼，黃伴君如伴虎」。

對此，黃文財也出面說明，他說當時黃光芹為了寫一本書要補充一些資料，補充完也是他親自跟韓國瑜報告，前後大概只有5分鐘時間，「韓國瑜完全沒有暴怒，我也沒有被罵，根本沒有所謂咆哮之類的，完全沒有這回事」。

▲黃文財表示將對不實指控提告。（圖／記者洪靖宜攝）

黃文財說當時韓國瑜並沒有什麼特別感覺，至於黃光芹提到黃文財是「伴君如伴虎」，黃文財也說「我已經跟他伴了三十幾年來，我跟好朋友啦，就是這樣子，沒有這個感覺」。

另外，上次黃光芹爆有「鬥李佳芬集團」，黃文財也表示「我是已經找好律師了，大概這兩天會正式提告，這部分對我人格很大抹殺，就是毀謗，就說我是鬥李佳芬集團的成員，而且我扮演裡應外合的角色，這對我很可怕的是一個很大的抹殺」，至於後續加碼的這篇，黃文財也回「我會跟律師在討論一下，看一些提告內容」。

而黃光芹提到，韓國瑜不住官邸，事實上，他總是搞神秘，行進間經常換車，甚至開會時他下令沒收手機，對方驚訝萬分，餘悸猶存。黃文財也說，對於市長頻繁換車不是很清楚，但住哪裡，黃文財不肯透露，只說自己確實有去過，而手機被沒收的部分，黃文財說是開會不想被外面干擾，有時候手機會沒有擺在自己身邊。

黃文財也強調，黃光芹的爆料「有關我部分，百分之百是胡說八道」。