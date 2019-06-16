蔡英文追上韓國瑜！　網路正面聲量只差1％





▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中，成功讓高雄綠地變藍天，且網路聲量至今仍然超旺。根據網路溫度計數據顯示，韓國瑜仍是政治人物聲量排行第一名，隨後則是總統蔡英文、台北市長柯文哲。值得一提的是，蔡英文的正面聲量已經快追上韓國瑜，兩人差距只剩1％。

根據數據資料，位居第一名的韓國瑜網路聲量評價為20％正面、48％中立、32％負面，其中討論聲量最高的時間點，位在3月28日韓國瑜赴港澳時期，其次為4月23日發布五點聲明，以及6月1日凱達格蘭大道造勢。

欲爭取2020總統連任的蔡英文，正面聲量為19％、中立43％、負面38％，雖然仍不敵韓國瑜，但是有明顯追上的局勢。而蔡英文近期網路聲量最高的一天，就是在6月13日公布民進黨初選結果時期，緊接著是她在1月3日態度強硬回覆大陸國家主席習近平的「習五點」。

而在韓國瑜還沒掀起「韓流」之前，網路聲量幾乎是第一名的柯文哲，名次則掉到了第三名，正面聲量為18％、中立45％、負面37％。柯文哲近期網路聲量最高點，是他5月31日赴市議會備詢時，當時他除了稱民生汐止線像是一條盲腸之外，前一天還說針對一國兩制「什麼都不要講就好了」，引發熱烈討論。