Over My Dead Body創始人說話了　王世堅提醒韓國瑜：別淪政治口號





▲韓國瑜、王世堅。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日在雲林造勢中強調，絕對不會接受一國兩制，「除非Over My Dead Body！」引來議論。最早喊出「Over My Dead Body」的台北市議員王世堅對此則表示，如果韓國瑜真心反對一國兩制，無論有沒有機會參選總統，都要說到做到，別讓「Over My Dead Body」淪為政治口號。

王世堅15日晚間在臉書上表示，「阿堅認為，對抗中國威脅人人有責，不應以人廢言，面對中國一再地恫嚇台灣、欺負香港，不分黨派的台灣人，都應該向中國大喊，若想要併吞台灣，奪走我們的自由民主，必先踏過我的屍體，over my dead body！」

王世堅說，「若韓國瑜真心要面對中國欲併吞台灣的現實，反對一國兩制，無論是否有機會參選總統，都要說到做到！別讓阿堅對抗強權威脅的『over my dead body』淪為政治口號！」

「over my dead body」這句話是王世堅在2014年太陽花學運期間，為了要捍衛參與學運的學生，所以喊出的話，在當時引發網友熱烈討論。韓國瑜15日雲林造勢時，針對一國兩制議題，也以王世堅這句名言表達自身意見。