Over My Dead Body創始人說話了　王世堅提醒韓國瑜：別淪政治口號

▲韓國瑜、王世堅。(合成圖/ETtoday資料照)

政治中心/綜合報導

高雄市長韓國瑜15日在雲林造勢中強調,絕對不會接受一國兩制,「除非Over My Dead Body!」引來議論。最早喊出「Over My Dead Body」的台北市議員王世堅對此則表示,如果韓國瑜真心反對一國兩制,無論有沒有機會參選總統,都要說到做到,別讓「Over My Dead Body」淪為政治口號。

王世堅15日晚間在臉書上表示,「阿堅認為,對抗中國威脅人人有責,不應以人廢言,面對中國一再地恫嚇台灣、欺負香港,不分黨派的台灣人,都應該向中國大喊,若想要併吞台灣,奪走我們的自由民主,必先踏過我的屍體,over my dead body!」

王世堅說,「若韓國瑜真心要面對中國欲併吞台灣的現實,反對一國兩制,無論是否有機會參選總統,都要說到做到!別讓阿堅對抗強權威脅的『over my dead body』淪為政治口號!」

「over my dead body」這句話是王世堅在2014年太陽花學運期間,為了要捍衛參與學運的學生,所以喊出的話,在當時引發網友熱烈討論。韓國瑜15日雲林造勢時,針對一國兩制議題,也以王世堅這句名言表達自身意見。