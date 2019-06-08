快訊／主辦單位：現場破7萬人了！　韓粉「旗海飄揚」力挺韓國瑜

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣、林昱萱、林姸君／花蓮－台北報導

韓粉力挺高雄市長韓國瑜，號召10萬人聚集東台灣，即使現場高溫，但大家仍相當熱情，揮舞著國旗；而空拍圖曝光，現場一片紅通通、旗海飄揚，就在下午3時31分，主辦單位宣布現場人數已經湧入7萬多人，寫下歷史。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場在花蓮市六期重劃區舉行，並於下午2時45分正式開場，除了多位貴賓受邀上台致詞外，現場還會有戰鼓表演、街頭藝人演唱、舞台帶動開唱等；而韓國瑜預計於下午5時許到達，並由150名旗手開道大進場，場面浩大。

▲旗海飄揚。



據了解，韓粉從前一天開始就已經湧入花蓮，花蓮火車站到目前仍人潮滿滿，除了原本回鄉的民眾，許多人都穿著國旗裝往活動現場移動，天氣雖然熱，仍不影響心情，大家都掛著笑臉，非常開心。

韓國瑜抵達現場將發表30分鐘演說，之後由全場韓粉大合唱作為壓軸，預計傍晚6時許結束；整場造勢活動《ETtoday新聞雲》也會直播，為大家掌握最新動態。

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