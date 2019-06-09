獨／花蓮東大門會師　他也來搶「韓流財」：阿扁關回去，不要再出來作亂

▲拍扁麵包師黃士福也到東大門擺攤賣鳳梨酥 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／花蓮報導

之前因為拍陳水扁「一拍成名」的麵包師傅黃士福現身花蓮東大門擺攤，面對媒體鏡頭似乎有些尷尬，僅低調表示自己是來販售自己的產品，但是搶搭這波韓流財究竟賣出去多少，他刻意迴避閃躲，不過被詢問到是否後悔當初的作為，黃士福說並不後悔，而且還高聲說：阿扁快點關回去，別再出來作亂。

帶著糕餅師傅的白色高帽，穿著藍色衣服的黃士福，擺攤的地點就在東大門其中一處入口，在攤位前面還刻意高掛「拍扁遭迫害，韓總親勉勵，助我東山起，請購鳳梨酥」的紅色旗幟，而旁邊協助兜售的人，還不時說著黃士福現在都沒有店面，希望大家能夠多幫忙。

▲拍扁麵包師黃士福也到東大門擺攤賣鳳梨酥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲拍扁麵包師黃士福也到東大門擺攤賣鳳梨酥 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃士福表示自己會來花蓮東大門就是「挺我們韓市長來選總統，我也是來這邊告訴我...東山再起，請大家能夠來品嚐我的鳳梨酥」，記者繼續詢問生意如何？黃士福僅簡單表示「還可以、還可以，第一次來這種大型場合，就手忙腳亂」但是講到這邊又轉話題，表示很久沒看到韓國瑜，這次看到他覺得「真是憂國憂民好市長，真的能成為未來總統，看到他的臉瘦成這樣子，也滿擔心他的身體」。

不過記者詢問是否會後悔當初拍攝陳水扁照片嗎？黃士福答的肯定「不會！我不後悔，但是我只能說我這兩年來，被他們民進黨所迫害，到現在還在迫害、攻擊，我覺得再繼續攻擊下去的話，我只能說國民黨拿回來原來政權，就把陳水扁也關回去吧！不要再出來作亂了吧！」

▲拍扁麵包師黃士福也到東大門擺攤賣鳳梨酥 。（圖／記者吳奕靖攝）