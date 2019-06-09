獨／韓粉唱《中華民國頌》他唸「滅定業真言」　護國法師「係ni」？

▲韓粉高唱《中華民國頌》，自稱惟吉法師同誦《滅定業真言》 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／花蓮報導

高雄市長韓國瑜出席花蓮韓粉大會師，就在活動尾聲邀請現場韓粉一同高唱《中華民國頌》，《ETtoday新聞雲》記者鏡頭就捕抓到，正當大家在唱歌的時候，一名法師嘴巴不是跟隨唱歌，而是在喃喃唸經，同時他站在穿戴國旗等民眾旁邊，感覺很「突出」，記者詢問他在唸什麼？這名法師表示自己在唸真經，希望讓台灣更好，這句話讓旁邊韓粉吃驚直呼：「護國大法師是你？」

這名法師身穿袈裟，站在東大門噴水池對面的路口，他表示自己的法號是「惟吉法師」，他來到東大門是因為自己的信眾很多都在花蓮，目前是在花蓮講經，之前在台中、台南或台北講過經，之後考慮把精舍設在花蓮，所以這一次到花蓮也是要勘查是否有適當的地點。

▲韓粉高唱《中華民國頌》，自稱惟吉法師同誦《滅定業真言》 。（圖／記者吳奕靖攝）

站在街口的惟吉法師，聽著旁邊的韓粉高唱《中華民國頌》，法師一個人念念有詞，記者詢問他在唸什麼，他表示這是《滅定業真言》跟《藥師琉璃光如來》，這念咒的話：「如果台灣不好，把所有迴向給花蓮跟台灣，現在的年輕人經濟都不好，讓整個台灣變更好」。

法師低調說：「出家人沒有政治立場」，記者也打趣問他，旁邊的人說念一念，如果韓國瑜當選總統，你就會是國師？法師說會唸這部經，有其自己的意義跟想法，至少：「對韓國瑜的福報非常好」；至於國師這個問題，法師笑一笑，似乎在說「因緣，不可洩漏」！

▲韓粉高唱《中華民國頌》，自稱惟吉法師同誦《滅定業真言》 。（圖／記者吳奕靖攝）