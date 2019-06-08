韓國瑜前進東台灣！2萬張紅椅擺滿「預計湧10萬人↑」　塞爆花蓮火車站

地方中心／花蓮報導

高雄市長韓國瑜延續凱道氣勢，8日前進東台灣！在花蓮東大門夜市舉辦第2場造勢活動，串連北、中、南韓粉到場；活動現場的前方廣場椅子已經擺放好，大約有2萬張的椅子，紅通通一片非常壯觀，《ETtoday新聞雲》也錄下了縮時畫面。另外，主辦方預計活動將擠進10萬人。

▲椅子紅通通一片，主辦方預計湧入10萬多人。（圖／攝影中心）



韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場在花蓮市六期重劃區舉行，並於下午2時45分正式開場，除了多位貴賓受邀上台致詞外，現場還會有戰鼓表演、街頭藝人演唱、舞台帶動開唱等；而韓國瑜預計於下午5時許到達，並由150位旗手開道大進場，場面浩大。

▲花蓮火車站人潮爆多。（圖／東森新聞）



據了解，韓粉從前一天開始就已經湧入花蓮，目前花蓮火車站人潮滿滿，除了原本回鄉的民眾，許多人都穿著國旗裝往活動現場移動，天氣雖然熱，仍不影響心情，大家都掛著笑臉，非常開心。

韓國瑜抵達現場發表30分鐘演說後，將由全場韓粉大合唱作為壓軸，預計傍晚6時許結束；整場造勢活動《ETtoday新聞雲》也會直播，為大家掌握最新動態。

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