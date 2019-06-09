獨／大會師尾聲還逾10大袋「國瑜娃娃」　攤商堆成小山「求售」韓粉：好可憐！

▲活動結束，堆成小山的國瑜娃娃，攤商喊：「帶不回去」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／花蓮報導

花蓮東大門舉行韓粉大會師，時間將近下午5點多左右，就在活動結束的時間，不少攤商乾脆來個大拍賣，《ETtoday新聞雲》記者就直擊賣「國瑜娃娃」的攤商把十幾多隻的國瑜娃娃就丟在攤位前的地上，高喊「2隻賣500」，雖然有韓粉嘴巴喊好可憐，但身體卻很誠實，掏500塊錢買了2隻回家。

販售國瑜娃娃的攤商就把10多來隻的國瑜娃娃整個丟在攤位前面的地上，高喊著「再不回去了，2隻賣500」，感覺就像是在清倉跳樓大拍賣，不少韓粉經過時都會停下腳步購買，但也有人覺得看到可愛娃娃就丟在地上，碎碎念著「好可憐」，所以不知道是可憐、還是搶便宜，也是掏了500塊錢買了2隻回家。

▲活動結束，堆成小山的國瑜娃娃，攤商喊：「帶不回去」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲活動結束，堆成小山的國瑜娃娃，攤商喊：「帶不回去」 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對記者詢問「原來一隻是賣多少」，這名攤商揮揮手表示：「沒有關係」似乎不太願意講述這個情況，轉個頭又繼續喊著「載不回去了！兩隻500」，隨後記者又詢問你準備了多少？攤商低調表示：準備一千隻哇！但是賣出了多少自己並沒有算，而2隻賣500有符合成本嗎？攤商說：「沒辦法，不想載這麼多回去」，隨後講完就希望記者別拍了「好啦！好啦！給我做生意啦」。

而記者實地觀察就在攤商裡頭，還有至少有10大袋左右的袋子，裡頭全裝滿了「國瑜娃娃」，不過也有其他販售韓國瑜周邊的攤商在面對記者詢問時，今天生意如何？他高喊：「韓國瑜的場子都是好的，比臺北好！台北警察太不公平了，只有幫民進黨，不幫國民黨」，講完還轉頭問記者說：「這樣可以了嗎？」讓記者一臉尷尬，現在究竟是什麼情況。

▲藍色衣服的攤商站在國旗旁邊，表示台北市警察不公平 。（圖／記者吳奕靖攝）



