自稱「鴻海員工」桃園奔花蓮！狂粉高調：我挺韓國瑜　千人冒汗...有勇氣

突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜延續凱道氣勢，8日在花蓮東大門夜市舉辦第2場造勢活動，串連北、中、南韓粉到場。就有一名自稱是「鴻海員工」的網友前一晚就到活動現場；他不畏別人眼光，在後援會社團高調表示，「我是基層、我是土包子、我挺韓總。」掀起討論。

▲韓國瑜凱道造勢大會，主辦方宣稱當天湧入40萬人。（圖／記者季相儒攝）



韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場在花蓮市六期重劃區舉行，並於下午2時45分正式開場，除了多位貴賓受邀上台致詞外，現場還會有戰鼓表演、街頭藝人演唱、舞台帶動開唱等；而韓國瑜預計於下午5時許到達，並由150位旗手開道大進場，場面浩大。

此次造勢活動場地預計可容納20萬人以上，許多韓粉紛紛號召到花蓮2天1夜，讓當地住宿訂房幾近全滿。就有一名從桃園參加活動的韓粉前一天就抵達，拍下現場畫面；可以看到活動明明還沒開始，但支持者已經擠爆舞台前，有人還拿著國旗揮舞。

▲自稱鴻海員工的韓粉公開力挺韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）



而這名從桃園來的韓粉自稱「鴻海員工」，在《韓國瑜後援會》社團表示，已翻過那座山，人在東大門夜市現場，「我是基層、我是土包子、我挺韓總。」

貼文一出引起許多人關注，其他網友紛紛冒冷汗表示「你怎麼把在哪工作說出來」、「覺得不好，替你擔心」、「沒有必要自稱鴻海員工幫自己找麻煩」、「很有勇氣」。

不少人擔心他的工作受到影響，對此自稱「鴻海員工」的網友在下方回應，「工作跟選舉是兩碼事，而且我是基層、我是庶民、我是什麼咖，開除我對郭董沒好處而且會破功，郭董對員工是很好，但是太霸氣，我會怕。」而《ETtoday新聞雲》記者也同步私訊詢問該名網友，不過在截稿前尚未獲得回應。

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