獨／韓市長去花蓮　高雄2男街頭「狂揮球棒打人」：三鳳宮你ㄟ喔！林北叫鍾X

▲男子疑似在建國一路加油站遇見仇家，遭到球棒伺候痛苦倒地 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名鍾姓男子涉嫌在建國一路加油站揪眾攔車打人，這名鍾姓男子跟友人拿著球棒瘋狂痛毆一名男子，就算對方已經倒地求饒，還沒打算鬆手，同時高嗆：「我是鍾某某」，最後還很囂張把全程錄了下來，放到自己臉書嗆對方：「要武弄我等你」。

影片中一開始就聽見大聲嗆聲，還聽見球棒敲擊的聲音，然後就看到一名男子倒地抱頭無力反擊，但是旁邊的男子還沒打算鬆手，拿著球棒發狂似的往他身上招呼，同時間還有人高喊：「三鳳宮你ㄟ喔！林北叫鍾X」，而且還不講了一次，另外還嗆對方「你給我噹」，倒地男子痛苦中夾雜恐懼回答：「我沒有給你噹」，整段影片全長28秒。

▲男子疑似在建國一路加油站遇見仇家，遭到球棒伺候痛苦倒地 。（圖／地方中心攝）

疑似涉嫌打人的鍾姓男子還把這28秒的影片放到自己的網路上頭，就在《ETtoday新聞雲》記者接獲獨家投訴時，來到這名鍾姓男子的臉書上查看，發現這段影片是在6個小時前貼文，大約是在8日深夜11點左右，不過就在9日清晨5點多就已經撤下。

初步了解影片拍攝地點是在高雄市的建國一路某間加油站，當時涉嫌打人的一方找來兩部車，看到被害人後就立刻下車拿出球棒狂毆，衝突原因疑似是在網路對嗆引發的糾紛，而鍾姓男子不但涉嫌打人，在po網的時候，還在臉書留下「我暗示你在危險中了，要武弄我等你」的字樣，當街暴力，還錄影po網，可以說是相當囂張，無視於高雄市警方的公權力。

▲涉嫌打人的男子還把整段過程錄影後po臉書繼續嗆對方「要武弄我等你」。（圖／地方中心攝）