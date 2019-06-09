花蓮造勢韓粉湧15萬？1.6萬張椅沒坐滿...網紅現場實算：頂多3萬

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高雄市長韓國瑜2020大型造勢第二站來到花蓮，主辦方在下午5時17分宣布，現場支持群眾突破15萬人大關，遠超越2008年前總統馬英九在花蓮的6萬得票數。對此網紅、現任PTT八卦板主「四叉貓」清算椅子數量，再以大約總面積去算，推算出人數大約落在2.5萬到3萬人之間。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



四叉貓上午11時30分到現場點椅子數量，大約有1.6萬張椅子，到了下午4時30分人潮聚集後，再去巡邏各區椅子的「客滿狀態」。四叉貓將現場分為五區，扣掉舞台、螢幕以及噴水池現場總面積大約不到2萬平方公尺，若以每平方公尺擠3個人，那也頂多6萬人。

▲主辦方稱15萬人，被網紅打臉。



他再實際下去每區看，第一區在舞台前方有1萬560張椅子，而這區沒位子的人都在外圍站著，判定這區略滿；第二區面向主舞台的後方，椅子數量888張，後面很多人站著，判定此區爆滿；第三區有744張椅子，但有可能距離主舞台太遠，又沒架設螢幕，所以椅子還蠻空的，甚至還有椅子被疊起來，這區沒滿。

再來是第四區，椅子數量3256張，大家都有位子坐，沒人站著也幾乎坐滿；第五區，椅子數量532張，也是個剛好滿的區塊。四叉貓表示，結論就是若按照他估算的方式，花蓮造勢大約落在2.5萬到3萬人之間，「明天新聞要是喊4萬人以上都是虛報這樣。」

許多網友看完後紛紛留言「最多塞2萬，能塞到15萬真神奇」、「5萬報15萬，假新聞可以開罰啦」；另也有韓粉護航「去年造勢也是說人家虛報，還不是當選」、「其實還蠻強的，台北7萬、花東還有2.5萬」。

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