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社會 社會焦點 保障人權

19歲愛子撞違停慘死！慈父不求償只要司機行善...一擲「聖杯」應允

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地方中心／苗栗報導

19歲陳姓男大生1月25日行經台61線西濱快速公路苗栗縣竹南段時，撞上路邊違停的拖板車慘死。他的父親事後把悲傷化成大愛，不願向潘姓司機求償大筆金錢，僅希望司機能夠用餘生到協會行善；而這個決定也透過「擲筊」獲得死者男大生應允，雙方達成和解。

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

▲潘姓司機當下也嚇傻，面對鏡頭不斷遮臉。（圖／記者黃孟珍攝）

事發當天，陳姓男大生行經台61線北上93公里處、竹南路段撞上拖板車左後車斗，造成車頭瞬間反折，連人帶車「一頭撞進」車底，當場鮮血直流、大腿變形腫脹，臉部及頭部多處撕裂傷、腹部腫脹，搶救後仍宣告不治。

潘姓司機偵訊時指出，當時從台中載貨到苗栗，以為路旁沒畫紅線、可以臨停，停車後在乘客座上吃便當，休息約15分鐘，正要爬回駕駛座啟動車子，突然聽到後方「碰」一聲巨響，沒想到悲劇就發生了。

男大生的父親當下聽聞噩耗，哭到連腰桿都站不直，但經過多日的沉澱，終於慢慢走出喪子之痛。他說，再多的錢也沒有辦法換回兒子的性命，潘姓駕駛雖然違停肇事，但他家中經濟不寬裕、認真工作，相信兒子也不希望讓對方繼續承受痛苦。

▲▼拖板車駕駛吃便當臨停，後面機車騎士撞上慘死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

▲車禍現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

因此陳父向潘姓司機提出，希望他能夠參加「中華民國螢火蟲助學計畫協會」的活動，用餘生幫助偏遠、清寒家庭學子，以此舉來代替違停肇事的過錯。同時也希望他在能力所及，可以行善、照顧更多弱勢族群，將善念迴向給死去的愛子。

雙方在靈堂前擲筊，結果一筊就獲得男大生的「聖杯」應允，達成和解。陳父哽咽表示，失去愛子很痛苦，但如果能透過公益的方式代替龐大的賠償，這樣更有意義，也能夠讓兒子的溫暖永遠留在世上。

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