獨／韓流退了沒？問搶發「國瑜財」攤商最知道　XXX限量「工廠做不出來」

▲攤商表示國旗衣現在根本就是「限量」賣，因為工廠做不出來 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／花蓮報導

韓國瑜將在花蓮舉辦韓粉大會師，看準了這個市場，不少攤商都提前活動一天進駐試水溫，除了吃的以外，應該是販售韓瑜周邊商品的攤商最多，不少人還熬夜要搶佔「黃金販售」區準備要發大財，但是販售周邊商品的人說，這次就算想大賺也頗有「巧婦難為無米之炊」，因為國旗衣批到的貨很少，工廠根本做不出來。





▲攤商表示國旗衣現在根本就是「限量」賣，因為工廠做不出來 。（圖／記者吳奕靖攝）

一位從高雄六合夜市擺攤的攤商為了搶韓國瑜財，特別從高雄開車上來，一見到記者詢問生意是否不錯，攤商嘆了一口氣「就都叫不到貨」，記者詢問什麼貨？攤商說：「就衣服哇」，攤商說的衣服就是「國旗衣」，因為工廠就是做不出來，要到6月22日那一場才會有貨，現在根本就沒有貨。為何做不出來，攤商說：「就是臨時加的」，所謂的臨時就是韓國瑜為了總統初選，接連從台北、花蓮，接下來還有雲林、台中等地的造勢活動，讓攤商看準商機，拼命掃國旗衣，造成了工廠做不出來的囧境，就連布也是缺貨。

另外一位從台北來販售韓國瑜周邊商品的老闆娘也證實這樣的說法，她說北中南製造國旗工廠都是一樣做不出來，像她前一天到淡水要去訂帽子，工廠已經暫停供應其他款項，現在就是全力在趕「國旗」系列的衣帽，所以就算要囤買多一點的貨，有錢還買不到，另外一位攤商說，其實早在台北韓粉大會師之前就已經缺貨了。

▲不止國旗衣缺貨，其實很多周邊商品，工廠也做不出來 ，因為造勢活動來得太突然。（圖／記者吳奕靖攝）

為了搶韓國瑜財，即使活動8日才開始，但是攤商們7日白天就已經來擺攤營業，他們說提前一天的生意情況還算可以，但是預期8日活動當天要全力拚發財，只是這次要販售的東西僅能「限量」賣，像是要300頂的帽子，也只能分到50頂，可以賺的金額也是有限啦。

▲攤商有考慮熬夜擺攤，好好發一波國瑜財。（圖／記者吳奕靖攝）

▲攤商有考慮熬夜擺攤，好好發一波國瑜財。（圖／記者吳奕靖攝）