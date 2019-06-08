影／韓國瑜花蓮造勢！韓粉身穿國旗衣、自製看板力挺　熱情喊：我每場造勢都到

地方中心／花蓮報導

高雄市長韓國瑜繼凱道造勢之後，8日下午再接再厲在花蓮東大門展開第二場造勢活動，吸引不少熱情韓粉到場聲援，近中午時花蓮車站開始韓粉人潮湧現，其中2名韓粉更表示，每場造勢都到場。

▲韓國瑜花蓮造勢，韓粉攜自製看板到場力挺。（圖／東森新聞，下同）

8日上午開始許多韓粉陸續抵達花蓮，中午時花蓮火車站更人潮湧現，不少韓粉都趁著端午連假參加韓國瑜下午的造勢活動，要力挺心中的政治偶像參選！

▲韓粉表示，自己每場造勢都有到場。（圖／東森新聞）

其中一名戴著國旗帽、身穿有「高雄要翻轉」標語T恤的韓粉透露，自己從韓國瑜參選高雄市長開始便一路相挺，每一場造勢都到場；另名家住鳳山、身穿國旗衣的韓粉則稱，從2018縣市長選舉韓國瑜舉辦的三山造勢開始，自己每場都到，若不信的話還可拿出證據證明。

許多韓粉更是遠從其他縣市赴花蓮，到了花蓮火車站要抵達造勢會場，走路方式更需半小時路程，只見韓粉們不畏艱難各自手拿國旗、扛著「人民有錢、台灣安全」的看板準備前往造勢場合，力挺韓國瑜。

▲花蓮火車站8日近中午湧現人潮，除了返鄉的民眾以外，還有不少韓粉。（圖／東森新聞）

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