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「空話說得非常美好」高雄正妹6/1上凱道挺韓　露餡竟是柯粉...網笑翻

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記者林姸君／綜合報導

韓粉1日為高雄市長韓國瑜舉辦的凱道誓師造勢大會，不只有來自中南部的民眾，還有來自新加坡、馬來西亞甚至從美國返台支持的韓粉。YouTuber長男次男也特地到現場進行街訪，沒想到意外發現2名高雄正妹根本不是韓粉，居然是柯粉；影片瘋傳，網友笑翻留言，「原來是臥底。」

▲▼柯粉。（圖／長男次男授權）

▲正妹韓粉原來是臥底。（圖／長男次男授權，下同）

YouTuber「長男次男」在臉書貼出街訪的過程，期間遇到2名從高雄來的年輕正妹，先詢問她們是否來參加造勢活動，對方點頭，再深入詢問何時變成韓粉。她們回應，「就是最近吧，從他選高雄市長。」不過頻頻露出尷尬笑容。

「長男次男」追問支持、欣賞韓國瑜哪個地方？其中長髮正妹脫口表示，「我們支持他說空話，說得非常美好。」另名短髮正妹則趕緊阻止，「喂，不要亂講話，我們支持他去選總統；他在質詢的時候，還蠻有趣的，很詼諧，他是走幽默路線的，趕快去選總統、趕快離開高雄。」

▲▼柯粉。（圖／長男次男授權）

▲影片在網路上瘋傳。

「長男次男」聽完後直呼，「為什麼聽起來，妳們只是來看熱鬧的。」他接著詢問，若柯文哲選總統有什麼看法？短髮正妹回應，「支持他選總統，但怕他被大家糟蹋。」另一人則說，「比韓國瑜好。」

街訪的最後，3人「終於相認」，原來大家都是來了解狀況的柯粉，讓「長男次男」笑說，「原來大家都是自己人。」影片上傳至網路後，獲得多人轉載，不過有很多人質疑全是套好的。

▲▼柯粉。（圖／長男次男授權）

▲許多人質疑是套好的，但長男次男強調，真的不認識。

對此「長男次男」向《ETtoday新聞雲》記者表示，完全不認識，會上前去訪問是因為2位是年輕人，外型、穿搭在遊行隊伍裡面非常顯眼，基於大家都說是演的，之後會打算把完整版剪長一點放上。

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關鍵字：臥底,柯粉,長男次男,凱道,韓國瑜,假韓粉

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