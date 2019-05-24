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影／tag郭台銘「學貸48萬」！她嗆學店別念了　輔英校花22字神回...萬人讚爆

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記者林姸君／綜合報導

美國商人史密斯（Robert F. Smith）在發表畢業典禮演說時提到，將付清學生的助學貸款，報導一出引起熱烈迴響；就有正妹留言tag郭台銘「我的學貸48萬」，沒想到竟然被嗆「是乞丐」，讓她氣回22字。網友看完後狂讚，蓋起千樓留言大樓。

▲▼正妹撿到槍。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲粉絲專頁）

▲正妹撿到槍回嗆，萬人朝聖。（圖／翻攝自當事人臉書、ETtoday粉絲專頁）

56歲的史密斯則曾被《富比士》（Forbes）報導為美國最富有的黑人之一，所建立的企業價值約50億美元。他19日到莫爾豪斯學院（Morehouse College）發表畢業典禮演說，提到將付清396名學生的貸款加起來高達4000萬美元的助學貸款，引起現場學生驚呼。

報導一出，一名就讀輔英科技大學的劉姓同學就在下方留言「＠郭台銘我ㄉ學貸48萬」；沒想到另名就讀中興大學的李姓同學竟嗆，「學店就別讀了，況且讀書又不是讓妳學當乞丐，連學費都要求人。」

▲▼正妹撿到槍開噴。（圖／翻攝自當事人臉書、ETtoday粉絲專頁）

▲正妹相當低調，不願意露臉，只希望大家能夠互相尊重。（圖／翻攝自當事人臉書、ETtoday粉絲專頁）

劉姓同學不甘示弱回應，「讀書也不是讓你當酸民，除非你小時候抓周抓到鍵盤。」撿到槍的重砲回擊，獲得1.2萬人按讚，還有超過4000多人留言力挺。

劉姓同學接受採訪時低調表示，學校就是有好壞之分，沒什麼好吵，希望大家都能夠互相尊重。另外，據劉姓同學的友人透露，因為她的外型姣好、笑容甜美，還被封為是輔英校花。

其他網友看完後留言「真是奇怪，都2019了還要戰學校」、「妳驕傲就驕傲不用在這酸人，書讀那麼多還不是只會搞歧視，妳口中的學店還比妳幽默」、「讀布里斯托的確很優秀，但真正優秀的人不需要靠貶低別人來突顯自己」、「我中興，我不驕傲」。

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關鍵字：輔英校花,郭台銘,學貸

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