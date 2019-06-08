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獨／7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮24小時未睡　搶佔國瑜第一排

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▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國瑜在花蓮東大門舉辦韓粉大會師，一名許姓72歲韓粉，從高雄獨自騎機車出發，整整超過12個小時抵達花蓮，不過沒有預訂住宿的他，竟然決定熬夜守在造勢地點直到活動開始，他說自己從韓國瑜選市長開始，每一場造勢活動都會到，讓其他也打算搶佔「國瑜」第一排的韓鐵粉們封他為「韓鋼粉」。

韓國瑜在花蓮的造勢大會雖然是在8日下午2點才開始，不過就有韓粉們熬夜來到會場守候，為的就是要搶站第一排幫韓國瑜加油，在等待的過程中，大家圍在一起聊天，交換彼此的「韓粉心得」，其中有一個被鐵粉們稱為「鋼粉」的是一名73歲許姓阿伯，從海軍陸戰隊軍官退伍的他，是死忠的韓國瑜粉絲。

▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這位韓粉從桃園騎機車過來，車上有國旗以及挺韓貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

住在高雄市政府四維中心附近的許姓阿伯，獨自騎機車南下到花蓮，他在6日深夜11點多出發，7日凌晨1點多抵達大武，大約騎了110公里，再從台東大武出發的時間是在凌晨2點，凌晨6點多抵達花蓮玉里，中間只有在鹿野休息，整個晚上幾乎都沒有睡，不過他還是精神奕奕。

已經24小時沒有睡覺的他，記者問要不要睡一下，他表示「我會坐著睡」，花蓮當地朋友說要幫他訂房，還被拒絕，為的就是要來會場搶佔第一排，讓其他韓粉看到都說：「好佩服，70歲還像一尾活龍」。

另外一個韓粉是騎電動車從桃園大溪出發，繞行宜蘭來到花蓮，記者詢問這樣騎多久？這名韓粉說：「久囉！人家說我像神經病，我還真像是神經病」，他說當成是在遊山玩水的心態，就一路玩還在宜蘭跟朋友吃飯。

還有一對韓粉夫妻也是從台北過來，他們說走蘇花改抵達花蓮，路程上有遇到塞車，同時8日與9日的住房都已經滿了，很難訂到，可能是來參加活動的群眾，怕活動太晚，所以才會住在這邊順便遊花蓮。

▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲73歲許阿伯24小時不睡覺，就是要搶佔國瑜第一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這兩位都是騎機車，一北一南相聚在花蓮挺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,韓粉,高雄,桃園,機車,花蓮,東大門

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