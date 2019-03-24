客人從高中買到做阿公！他堅守經營實體書店40年「是城市的光與熱」



▲天龍書店老闆、同時也是重南書街促進會理事長沈榮裕，40多年來見證了重慶南路書店街由盛到衰。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

重慶南路曾是台北有名的「書店街」，輝煌時期多達上百家，如今僅剩不到十家，而今年64歲的重南書街促進會理事長沈榮裕，從民國68年就在這裡開書店，也是40多年來看著書街由盛轉衰的見證者，還有客人從高中跟他買書，現在已經變阿公。當一家家吹熄燈號，他還堅守著自己在這開的3間實體書店，甚至打算「再開一間」，不僅是熱情與責任使然，更堅信「書店是城市裡的光與熱」，這樣的溫度是網路商店沒有的，所以再辛苦也拼了。



▲台北重南書街早年盛況。（圖／沈榮裕提供）



沈榮裕接受《ETtoday新聞雲》專訪時，身在天龍圖書店的2樓空間，他說「這裡以前是文化圖書公司，現在這一排，只剩下我這家。」他感慨重南書街曾經是華語書籍的最大集中地，從20年前經濟不景氣開始，逐漸走下坡，書店一家一家吹熄燈號，而他不僅堅持著，還到台中展店，更創立了「重南書街促進會」擔任理事長一職，攬下責任，意圖重振書街景氣。



▲沈榮裕接受《ETtoday新聞雲》專訪時，身在天龍圖書店的2樓空間，他說「這裡以前是文化圖書公司，現在這一排，只剩下我這家。」（圖／台北市重南書街促進會臉書）



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在網路普及、而實體書店經營困難的現代，為什麼還堅持點亮書店的燈？沈榮裕說，「書店是城市裡的光與熱。」自己賣書賣了40多年，有老客人從讀高中時就跟他買書，現在已經成了阿公，前陣子還帶著孫子來店裡看書、探望他，像是探望老朋友一樣，這種人與人的互動是網路書店沒有的；而且書店裡有氛圍、有紙墨的香氣、陳列擺設、人情味，這些都是「立體」的，網路卻是平面的，「如同你去球場看現場比賽，跟你在電視機前看轉播的感受完全不同。」

他自己小時候時常窩在書店裡看書，讀著水滸傳、福爾摩斯等名著長大，喜愛書店的氛圍，自己開店後，很多家長也會帶著孩子來，讓他們待在兒童書區閱讀，書店彷彿成了小型安親班。不過現在很多小孩只顧著滑手機、平板，讓沈榮裕擔憂「真的會造成傷害！」就有美國研究顯示，12歲以下兒童過度使用智能裝置，造成大腦皮層提早變薄的現象，影響推理及語言能力。他建議家長「真的要多買些繪本和好書讓孩子來讀，不要老是滑手機平板、放假就去量販店試吃吃到飽，應該多到書店走走，因為閱讀興趣和習慣是要培養的，不是天生的。」



▲重慶南路如今實體書店越來越少，他感慨對面那排「只剩我這一家」。（圖／記者林育綾攝）

現在擔任「台北市重南書街促進會」理事長的他，表示「其實早在30年前就想整合大家」，但當時景氣太好了，每家書店生意都很好，根本沒人支持，直到8年前成立後，坦承其實也有遇到一些冷嘲熱諷，甚至有人要他「別雞婆」，還有些既得利益者不想看到書街興旺，害怕店租會漲價，以至於「我們員工在推廣時很挫折，但我不會因為被潑冷水就輕易放棄。」

不過在推廣和重振書街的過程中，他也遇到許多貴人幫忙，例如房東替他的店租打折，讓他感動直說「真的很感謝房東願意共體時艱，體恤文化產業的經營不易，這是在為下一代種福田。」還有很多附近非書店的業者也一同支持，沈榮裕細數：像是第一眼鏡、國華堂、大三元、極品軒、明星咖啡館⋯⋯等「全都是貴人！」都有贊助金錢讓他製作相關宣傳品。



▲重南書街促進會宣傳品，贊助的店家也都畫進圖裡，還有專屬圖章。（圖／沈榮裕提供）

他建議政府應該帶頭，利用政策來幫助書店，例如營業稅減免、承租給書店的房東可享地價稅減免補貼等。另外他看到不久前有「暖冬遊補助」讓國內旅遊享交通和住宿費減免，提議政府也可以補助「圖書禮券」給學生，在全台實體書店使用，如果是在開學季前後實行，他粗估「至少可幫台灣書店產生3到5億的產值！」另外也建議每年舉辦書店業者的論壇，補助車馬費讓全台業者串連，同行間彼此交流切磋，才能讓文化產業繼續下去。

儘管政府沒有出手幫忙，他也不坐以待斃，「天不救，總要努力自救。」每年重南書街促進會都會盛大舉辦活動，吸引民眾來逛街、買書，今年也將在4月4日至5日舉辦接連兩天的「重南書街嬉遊記」，以夢想童話為主題，結合熱鬧的市集、親子活動、角色扮演等，振興實體書店買氣，他說「過去辦活動，就有書店一天的營業額是平時的一個月！」

沈榮裕自嘲「一生為書奴」，儘管有些想法不被人們看好，甚至唱衰，他也表示會繼續做出各種嘗試與努力，因為將書店當成畢生的志業與責任，「再辛苦也要拼下去。」



▲沈榮裕自嘲「一生為書奴」，經營書店是志業與責任，「再辛苦也要拼下去。」（圖／記者林育綾攝）

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