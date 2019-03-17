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韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆

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▲由李鍾碩主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》，以出版為故事背景，也談到當今出版業面臨的血淋淋處境。 （圖／韓劇《羅曼史是別冊附錄》劇照）

▲由李鍾碩主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》以出版為故事背景，也談到當今出版業面臨的血淋淋處境。（圖／韓劇《羅曼史是別冊附錄》劇照）

記者林育綾／採訪報導

由李鍾碩主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》近來在影視平台熱播中，該劇以出版社為背景，也演出現實中出版業面臨的血淋淋處境！劇中一名資深編輯期望出版詩集，卻遭高層以「營利不佳」為由打退，而詩人作家必須辛苦打零工來維持寫作，他沉痛哭喊「再這樣下去，詩會從世界上消失的！」此幕觸動許多文青的心。《ETtoday新聞雲》記者特別採訪不同世代詩人、出版從業人以及愛詩人們的看法，透過他們來看詩在台灣的處境、價值和意義。

▲由李鍾碩主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》，以出版為故事背景，也談到當今出版業面臨的血淋淋處境。 （圖／韓劇《羅曼史是別冊附錄》劇照）
▲劇中資深編輯難過哭喊「再這樣下去，詩會從世界上消失的！」（圖／韓劇《羅曼史是別冊附錄》劇照）

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詩人吳晟：讀者有問題，詩人也有問題

高齡75歲的詩人吳晟，代表作《甜蜜的負荷》被收錄在國文課本40多年，影響力橫跨三代，你我都曾經讀過他的詩。對於出版社不敢發行詩集、現代人不讀詩的情況，他認為「一個是讀者的問題，另一個是詩人的問題。」

他解釋這要由兩層面來談，一面是社會對文學教養的不足，導致人們缺乏對詩的欣賞能力和涵養；另一方面「確實很多詩人跟讀者之間有距離」。吳晟認為詩人創作時應該「盡量貼近大眾的情感經驗」，不是說不能寫難讀的詩，因為詩有各種形態，但如果總是讓人看不懂、怪讀者不明白，或者寫得不痛不癢，自然無法引發共鳴，更不會有人分享。

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／一開始就不孤單Ⅱ）

▲詩人吳晟《負荷》收錄於國文課本長達40年。（圖／一開始就不孤單Ⅱ

他坦言自己的詩「大部分人都能理解」，一唸出來很多人都有感觸，不會被問「到底在寫什麼？」例如他的《只能為你寫一首詩》在許多社會運動中不斷被流傳，「我到很多地方去都會看到人們把那首詩貼出來，這對我來說是種鼓勵，也是一種提醒。」

「人的生活有很多面，有多樣的情感，詩就是表達各種情感的方式，若表達得好，人們會被碰觸。」至於現代社會氛圍的文化教養不足，他直言政府也有責任，不客氣說「整天只喊拼經濟，大家只要聽到這三個字就很高興，甘吶肖仔！（好像瘋子）」不過在這看似激動的話語背後，更多的是感嘆，還有他對社會的疼惜與無奈。

▲▼已歇業的「有河Book」書店在當年店裡的「玻璃詩」與淡水河、夕陽景色相互映照，是經典又美麗的風景。（圖／有河Book粉絲專頁）

▲有河Book書店當年的「玻璃詩」與淡水河、夕陽景色相互映照，是經典又美麗的風景。（圖／有河Book粉絲專頁）

詩人隱匿：詩一旦在心中存在了，便是永恆的。

隱匿曾在淡水經營「有河Book」書店長達11年，她同時是詩人，也獨立出版並發行許多出版品，堪稱中生代詩人代表。當年書店裡的「玻璃詩」與淡水河、夕陽景色相互映照，是經典又美麗的風景，直到2017年10月書店歇業，引起文壇一片嘩然。對於「是否擔心詩會從世界上消失？」的問題，她認為：「應該沒有詩人認為詩會消失吧？詩在多數人心中從不存在，然而一旦它存在了，便是永恆的。

隱匿說，千年來皆是如此，何況是現在，出現了所謂「詩的復興」之說，不只是台灣，包括歐美及日韓都有一群詩人以網美之姿，帶動詩的潮流，也帶動了市場。儘管她自己不愛這些主流的詩，但仍相信這現象對於詩都有正面的助益。而她所真心喜愛的詩人，例如辛波絲卡、谷川俊太郎的詩集，銷售量都是驚人的，「所以我絲毫不懷疑詩的未來，即使是最好的詩，也不見得是孤單的，也有可能觸及到多數人的內心。」

詩對她而言已是生命的一部分，「詩人」的頭銜稱呼不是榮耀，而是成了日常。她在自己最新一本詩集《永無止境的現在》序中寫道：「若是沒有詩，我將無以為人。」

▲韓劇劇情提到出版業面臨巨大考驗，為了盈利不敢發行詩集，「詩」會從是界上消失嗎？台灣的詩人、出版業者又怎麼看呢？相關關鍵字：書店／獨立書店／讀字書店（示意圖／記者林育綾攝）

▲「詩」會從世界上消失嗎？台灣的青年詩人、出版從業者又怎麼看呢？（圖／記者林育綾攝於讀字書店）

出版社行銷與編輯、斜槓青年詩人沈嘉悅：不認為詩會消失

現任遠流出版社行銷，偶爾兼任編輯，同時也是詩人的七年級生沈嘉悅說，「其實現在詩集的銷售量，已經比五年前好很多了！」當然不是每種都賣得好，就像啤酒有各式口味，有些受歡迎、有些較冷門，端看讀者的胃口。

不過他樂觀看待「我個人認為詩不會輕易消失」，說詩會消失這種推測是線性的，好像它一定會越來越小眾，但從市場反應看來並非如此，「閱讀風格其實像個鐘擺，不同時期會流行不同類型，幾年前熱門的到今天不一定熱門。」這也會考慮到出版社的專業，一位編輯怎麼兼顧市場和自我價值，做出重要的書推到讀者面前，既有影響力又能獲利，回饋給讀者和作者，跟出版社形成共生關係。

當然不可能一次拯救所有作家，也不可能一口氣做所有自己想做的，或許一次只能先顧好幾種，「我自己也做過幾本任性的書」，其中之一是全台第一本緬甸詩選集《緬甸詩人的故事書》，囊括了17位緬甸詩人，有每位作家的短訪和詩作，用他們的故事和作品，呈現他們對文學的想像，也讓人們瞭解緬甸的現況，「當然可想而知，這本書真的很難（賣）！」不過「沒人做」成了他的動機之一，另外是「它很重要」，它可能會是接下來人們討論的話題，因為政府的新南向政策或大家對新移民、東南亞的關注，「總要有人開第一槍，我是背著這個風險去做這件事情！」

以他在出版業的經驗看來，公司也不會果斷地說「這本詩集賣不好，以後再也不要做詩集！」因為人人都知道市場變化很大，五年前受歡迎的跟如今都不同了，一個產業看的更不只有三、五年，同時讀者的結構會不斷改變，我們會老，年輕的讀者會不斷出現。

另外「100個人就有100種詩的模樣，透過閱讀能認識不同的人、不同人的觀點。」他也很珍惜自己擁有表達觀點的能力，一面創作、一面認識新的人，就有動力走下去，這也是他待在出版業及繼續創作的原因，「詩可以讓我看到不同的東西，體現自由。」

▲韓劇劇情提到出版業面臨巨大考驗，為了盈利不敢發行詩集，「詩」會從是界上消失嗎？台灣的詩人、出版業者又怎麼看呢？（示意圖／記者林育綾攝）關鍵字：書店／獨立書店／讀字書店

▲出版業和書店面臨巨大挑戰，卻有許多人堅持透過書寫和閱讀分享觀點。（圖／記者林育綾攝於讀字書店）

「每天為你讀一首詩」粉專發起人洪崇德：詩是觸碰心靈的方式

洪崇德是「每天為你讀一首詩」的粉專發起人，七年級末班生的他，一開始只是與幾位同好朋友分享自己喜歡的詩，沒想到掀起一股不小的影響力，也引發更多年輕人愛詩。但粉專在經營三週年後，2017年宣佈關閉，整整停運了一年多，又在今年3月重新啟動，並且招攬多達80位詩人及愛詩人，更有計畫地開始運作！

對於韓劇裡出版社因營運考量而不出詩集、詩人靠打工維持寫作以及編輯因此沮喪，「這件事情非常寫實，也是令人難過的常態。」他認為這背後反映人類在資本主義掛帥下的「心靈貧瘠」，好像不需要有文化素養、有一些心靈出口，只要有錢就能很好的生活。不管韓國或台灣，這樣的想法是很常見的，大家都用功利思維來看待這個世界，「彷彿文學一定要能解決什麼問題才行」，於是輕易把書放下了，「這是很可惜的事情」。

「閱讀是讓我們精準觸碰到另一個人心靈的方式」，不過這是一個選擇太多的時代，也因為這種現況，才發起了「每天為你讀一首詩」，想做的就是推薦人們可能會想要的選擇，「讓我們是可信的推薦者。」

他也說「詩的意義不是賺錢」，若想當純粹的詩人或作家，蠻可能餓死的。不過對他而言，「詩的寫作跟閱讀，是讓我不被這個資本主義的社會徹底征服，變成捷運上公車裡，那一個個眼神空洞、行走如喪屍的人的方式。」詩讓他認識自己，也認識他人，「讓我知道，我不需要跟別人一樣，而且我創造出的不一樣，跟別人創造出的不一樣都是有可能被知音欣賞的。

▲▼「每天為你讀一首詩」粉專發起人認為，詩的意義不是賺錢，是觸碰另一個人心靈的方式。（圖／「每天為你讀一首詩」粉專）

▲「每天為你讀一首詩」粉專發起人認為，詩的意義不是賺錢，是觸碰另一個人心靈的方式。（圖／每天為你讀一首詩粉專）

＊編按：台灣詩人作家、出版前輩、詩評人族繁不及備載，礙於時間及版面有限，確實無法採訪每一位深具代表性的人物，實為遺憾，但期望能拋磚引玉，讓更多人看見詩與文學的珍貴，也能走進實體書店，透過充滿「人味」的擺設與店主和作家對話，進而與自我內心對話。

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關鍵字：詩人,詩集,出版社,斜槓青年,羅曼史是附錄別冊

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