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《擺渡人》張嘉佳暖心定義生離死別：是你人生能扛起的必要行李

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▲▼ 行李／道別／悲歡離合／生離死別。（圖／Israel Sundseth／取免費圖庫）
▲作家張嘉佳重新詮釋人生中的生離死別。（示意圖／Mike Birdy／取自免費圖庫）

記者林育綾／專訪

相愛容易道別難，許多人不擅長面對人生中的生離死別，不過電影《擺渡人》、《從你的全世界路過》原著作者張嘉佳，對這件事卻有暖心的見解，他認為悲歡離合是每個人在人生道路上的「必要行李」，別急於當成垃圾拋開，或以為它會壓得你喘不過氣，其實它們都是你能扛起的必需品，「試想，如果你一生走了那麼長遠的路，卻活得無人可想、無人可念，那是多麽的索然無味？

張嘉佳在最新作品《雲邊有個小賣部》中，創造了一位超平凡的主角劉十三，他不僅曾經透露這角色是自己的縮影，還透露「十三」這名字的諧音，就是「失散」，象徵著他「一生都在與人道別」。

整個故事在描述一位小男孩成長的過程，「而一個人成長的過程，其實就是不斷跟生命中重要的人們道別的過程。」他提到現在大陸許多80、90後的年輕人都是獨生子女，幸運的地方是集三千寵愛於一身，爸爸媽媽、爺爺奶奶、外公公婆都疼你，「但最無奈的、在眼前等待你的，是未來漫長的人生旅途中，你將要陸陸續續獨自面對6場葬禮。」

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▲《雲邊有個小賣部》主角劉十三，名字諧音就是「失散」，一生都在與人道別。（圖／記者林育綾攝）

「有些告別，就是最後一面了。」然而人就是在離別中不斷地長大，一開始你可能會抗拒離別，才開始學習接受離別，漸漸明白所謂的離別到底是什麼。但張嘉佳提醒年輕人，面對人生中的「悲歡離合」要有一個心態：「別將它那些因為離別而產生的悲傷、難過視為垃圾，甚至想把它們從生命裡剔除掉。

他希望人們將悲歡離合當作人生中的「必要行李」，「因為唯有悲歡離合這些成分和行李都在的時候，你才是完整的自己。為什麼有時候人們會說迷失自我、找不到方向？正是因為你把很多東西扔掉了，變得不完整了。你過去經歷的種種悲歡離合，放進行李袋裡，其實所佔空間並沒有想像得那麼多，別以為它們會把你壓得背彎曲、喘不過氣，其實它可能只是一個小小的背包或腰包，你有能力扛起來帶上，走完你的人生旅程。」

所有你經歷過的悲歡離合，不僅是行李，也是禮物，更會改變你在人生旅途上看見的風景。張嘉佳說，幻想一下平時出門旅行會帶些什麼？像是水壺、帳篷、帽子，那些「行李」就是呀！「如果你獨自一人往前走，不記得自己告別過誰，也不記得生命中那些重要的人，那麽在行走的路途中，會不會覺得所有事物對你而言都索然無味？」當你擁有那些行李，就如同在旅途中口渴了有杯水喝，走累了有帳篷可以露營，當太陽直射下來，有帽子能夠遮陽，這就是行李的作用了。

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）
▲張嘉佳上月來台時，劉若英也來站台。（圖／新經典文化提供）

《雲邊有個小賣部》劉十三身邊的幾個角色，也都有原形，像是女主角之一程霜，她幾次不經意地出現在十三的生命裡，又在不經意時消失離開。張嘉佳說，這角色的原形是他一位小學同學，後來轉學不見了，在那之前原本兩人承諾要去玩，但承諾還沒實現就消失了；直到有一天遇見她媽媽，才知道那位同學得了白血病，一直在治療。但後來漫長的歲月裡，每隔兩三年，她就會出現一下，對他說「張嘉佳你看，我就是不死！是不是很了不起？」說也奇怪，每次遇見她的時候，都正好是張心情不佳、低潮的時候，因此覺得「她就好像一道光。

後來那位同學在32歲去世了，張嘉佳感念地說「人生中你總是會遇到一些很特別的人，他們真的會帶給你光的。但你自己或許不知道，你對某些人來說，可能也是他們的光。」像程霜這樣的人，確確實實曾經為他帶來光，所以他也希望把這道光帶給讀者，因此將她帶進了作品裡，「她照亮的不僅僅是劉十三，我希望她也照亮很多人。」

▲《擺渡人》張嘉佳最新著作《雲邊有個小賣部》裡頭許多角色都有原形。（圖／取自張嘉佳微博）
▲張嘉佳最新著作《雲邊有個小賣部》裡頭許多角色都有原形。（圖／取自張嘉佳微博）

另一角色球球也有原形，在張嘉佳讀小學時鎮上有一位流浪兒，沒有父母，住在一位放羊的老頭隔壁，想上學卻沒辦法，「也不知道為什麼我們會玩在一起，有天我借她課本，而她邀我去家裡玩，外頭看起來很破舊，但走進去，我看見了一個小孩的內心世界！」她將各式玻璃水瓶掛起來，隨著風吹來，會發出叮叮噹噹的聲音，加上陽光的折射，有種小夢幻的感覺，那一刻的感動至今仍在他腦海裡，這是想將她放進角色的原因之一，「另一個原因就是，我一直好想要有個女兒啊！」

女主角王鶯鶯（外婆）原形也是來自他的外婆，而王鶯鶯、程霜、球球三人雖無血緣關係，卻似乎一脈相承，扮演劉十三生命中的三顆星星，也扮演著「重要的行李」，希望透過這些故事也能帶給讀者溫暖，並且學習珍惜眼前人。

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）
▲張嘉佳認為人生中你總是會遇到一些很特別的人，為你帶來光。（圖／新經典文化提供）

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