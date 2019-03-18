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村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書

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▲▼ 村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書（圖／時報文化提供）

▲村上春樹《1Q84》獲平成30年最佳好書。（圖／時報文化提供）

記者林育綾／台北報導

日本《朝日新聞》日前公佈「最能代表平成時代的30本書」，村上春樹的作品就佔了2席，分別是第一名《1Q84》、第10名《發條鳥年代記》。他在小說不斷強調「面對自己的陰暗面思考」，是日本人最不敢挑戰的概念，也企圖用故事的力量，讓社會氛圍變得更正向。受訪時他提到，現在是「地位高、聲量大」的時代，但「我不想變成那樣的存在」。談到對網路社群時代的看法，他更感嘆「文章和語言是可怕的武器」卻很多人沒注意到，認為這是未來的文字工作者、包括他在內要面對的課題。

村上春樹在1987年版了超級暢銷的作品《挪威的森林》後，就離開日本，他接受《朝日新聞》訪問時提到，讓他重新回到日本的關鍵，正是發生在1995年的兩大事件，一個是東京地鐵沙林毒氣事件、另一件則是阪神大地震。

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在神戶大地震中，他成長時期所居住的房子都毀了，讓他決心結束美國的生活。他認為以個人的信念來說，作品是小說家的一切，但一直只說正面的事，作品無法成器，而「作家也是一個市民，總不能一直保有小說家的身分地位，卻沒做到一個市民該做的正確的事。」

他採訪了東京沙林毒氣的受害者以及奧姆真理教徒，結集成《地下鐵事件》、《約束的場所》二書，這也成為《1Q84》的重要創作來源。在地下鐵事件中，村上春樹詳細聆聽受訪者的生長背景，包括出生、上學、家庭、結婚、職場⋯⋯等，想知道沙林事件是以什麼樣的片段進入那個人的人生，「我想傳達人的故事，不加入自己的想法，只浮出正確的事情真相。雖然也有人批評我沒有表達意見，但我想結果很好。」

▲▼ 村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書（圖／時報文化提供）

▲《1Q84》的創作能量，來自於《地下鐵事件》、《約束的場所》二書。（圖／時報文化）

村上春樹在那之後，逐漸成為「有聲量」的作家，後來他在2009年耶路薩冷獲頒文學獎時，提到「雞蛋與高牆」備受討論；2011年加泰隆尼亞國際獎時，提到的東日本大震災的核爆事件也成了熱門話題。現在他認為，「在無法說出哪一方是好是壞的情況下，重要的是要深思長考。」尤其現在是個地位高、聲量大的時代，「大家往往猜測，這個人可能會說什麼。我不想變成那樣的存在。難以開口的事，一旦再三斟酌想法確定，不得不說時，還是會說。」

此外他也感受到，這社會很多人會被恐怖和憤怒刺激，而採取行動，但這成為推動人的動機並不是好事。當然也有人會被善良、正面所驅動，也有善惡交織的混合情況；更有刻意將害怕和憤怒隱藏不露的情況。因此他寫故事時，堅持「眼光不可以避開這些地方。」

面對如今社群網路崛起的時代，他也說「我不做SNS社群網路，不過稍微看了看，不知道人們在想什麼，這讓我覺得非常可怕。我認為能打破那可怕，消除那害怕的故事的力量，很重要。」他表示，文章和語言是很可怕的東西、是銳利的武器，但很多人可能沒有實際感覺到那有多可怕，或刻意把它當成武器。村上春樹認為，「這是往後的文字工作者，尤其是創作故事的人，包含我在內的小說家的課題。」

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關鍵字：村上春樹,1Q84,朝日新聞

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