「知識不分繁簡體！」重南書街靈魂人物沈榮裕　轉型躲書店倒閉潮



▲重南書街理事長沈榮裕，16年前靠著引進簡體書轉型，倖免於書店倒閉潮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北重慶南路曾是知名的「書街」，輝煌時期多達上百家書店，如今僅剩不到十間，其中3間是沈榮裕的天龍書店，他在十幾年前轉型引進大陸簡體書，勤跑海外尋覓特色或絕版書籍，做出特色，才倖免於書店倒閉潮，辛苦生存下來，只為堅守「書店是城市之光」的信念；不過他也感慨賣簡體書被人貼上標籤，強調「知識是不分繁簡體的。」鼓勵年輕人不要排斥，讓標籤限制了思想。

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▲台北重慶南路書店剩不到十家，天龍書店就有3間。

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沈榮裕提到，文化一直是台灣政府最漠視的領域，但他自己常跑大陸及海外購書，看到「大陸現在推動軟實力，全民閱讀風氣非常興盛！」政府不但讓書籍免稅，也動用大筆資金，補助各省市書店業者開店，「在成都，去年就一口氣多了上百家書店」，而且對岸也開始印製古籍正體字書，還逐漸興盛練「正體字書法」。



反觀台灣的閱讀及文化風氣下滑，書店接連倒閉，而他自己是從16年前轉型才倖免於難，那時候開始引進了簡體字書籍、線裝書、字畫，也在店裡賣咖啡，並且常跑大陸、日本等海外，還替客人代訂書籍，有時候購回特別難找的書，都會被客人讚嘆「老闆，你是在哪裡找到這本書！」



▲天龍圖書店一樓也規劃咖啡廳，讓客人能一邊閱讀，一邊享用咖啡。（圖／記者林育綾攝）

不過也因為賣簡體書被人貼上標籤，他不斷強調「知識是不分繁簡體的。」尤其大陸的資訊業蓬勃發展，他在引進電腦資訊相關書籍就發現，對岸「一個月有多達2萬種新書」。而他自己的簡體書店也標榜絕對合法進口、無陸資，儘管秉持著知識無界限的他並不排斥，可惜沒有這樣的金援，法規上似乎也不允許，所以依然咬牙靠自己，虧損也堅持下去。

曾有朋友幫忙他寫企劃書，爭取政府補助，不過似乎也因為簡體字書店的關係，爭取不到相關的補助。雖然感慨政府不給力，沈榮裕也不坐以待斃，持續嘗試各種方法，也成立了「台北市重南書街促進會」串聯周遭書店、商家，一起為了振興書街而努力。除此之外，在重慶南路已經有3間實體書店的他，近來還打算再開一間，不是因為賺錢，而是秉著「狡兔有三窟」的想法，「總不能突然有一間租約到期，忽然無處可去，所以要努力拉長戰線撐下去，實在也是（對書店）有興趣啦！」



▲沈榮裕不斷尋找方法，更請教觀光行銷專家精益求精，為重振書街而努力。（圖／台北市重南書街促進會臉書）

每年重南書街促進會都會盛大舉辦活動，吸引民眾來逛街、買書，「過去辦活動，就有書店一天的營業額是平時的一個月！」今年也將在4月4日至5日舉辦接連兩天的「重南書街嬉遊記」，以夢想童話為主題，結合熱鬧的市集、親子活動、Cosplay，振興實體書店買氣。



▲▼串聯周遭商家一起振興書街，還有蒐集圖章等活動。（圖／台北市重南書街促進會提供）



他也建議同行業者，書店要有屬於自己的特色，挑書、經營都是學問，用心才能細水長流。而他自己也會不斷地嘗試，儘管有些想法不被看好，甚至被唱衰，但沈榮裕不輕言放棄，「我只能不停找方法」還自嘲「我一生為書奴，努力推廣閱讀就是我的責任與職志，也是興趣，只能拼了。」



▲沈榮裕堅持著「書店是城市之光」信念，再辛苦也要拼下去！（圖／記者林育綾攝）

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