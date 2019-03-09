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牯嶺街超狂舊書店！松林書局老闆用「特異功能」一生堅守10萬冊藏書

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記者林育綾／台北報導

在二手書店難以維生、大量倒閉的時代，儘管是曾有「舊書街」響亮稱號的台北牯嶺街，也僅剩下零星數家，「松林書局」便是充滿傳奇的一間。這家超狂的小小店鋪竟有逾10萬冊藏書，最大特色就是到處堆疊，沒有整齊擺放在書櫃上，而高齡八十多歲的老闆蔡鏡輝更是個性十足，學生們都說他有「特異功能」，想要什麼書都有辦法找給你，他繼承父親一生守護書店，承諾「會到生命結束的那一天」。

▲▼ 牯嶺街超狂舊書店！松林書局老闆用「特異功能」一生堅守10萬冊藏書（圖／網友陳建宏提供）

▲牯嶺街超狂的松林書局，老闆用「特異功能」一生堅守10萬冊藏書。（圖／網友陳建宏提供）

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▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（翻攝圖／台北城市散步提供）

▲「舊書街」在極盛時期，二手書店林立。（翻攝圖／台北城市散步提供）

台北牯嶺街曾是有名的「舊書街」，在40多年前全盛時期多達200家林立，一旁的南昌路也是重要的書街，到1930年還有出版紀錄，可說是當今重慶南路的「老前輩」，也是周邊多所高校學霸、愛書人們的集散地。如今南昌路幾乎無書店，牯嶺街也僅剩零星幾間二手書店，不可不提開業超過70年、充滿傳奇的《松林書局》。

松林書局最大特色就是「四處堆疊」，多年來書不曾整齊擺放在書櫃上，而是越堆越多。台北城市散步團隊的導覽員陳泰佑提到，當年也是建中學生的他，最喜歡放學跟同學一起到松林看老闆表演「特異功能」，每次指名要疊在「最下面」的書，老闆都有辦法抽出來，書也不會倒；而且不論你想找什麼書，他都有辦法在茫茫書海中替你找到。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲松林書局最大特色就是「四處堆疊」，老闆卻都有辦法替你找書、取書！（翻攝圖／台北城市散步提供）

陳泰佑回憶松林書局曾經失火，不過老闆對被火殃及的書並沒有特別處理，而是直接往外堆，書本背後都還有燒焦的痕跡。當年二手書店皆有「5折定律」的潛規則，售價多半是定價的一半，但松林的老闆「開價看心情」，「常常前後才差兩天去問，價錢就不一樣！」

如今松林書局的書越堆越多，據悉已多達十萬冊藏書，店門外甚至也堆滿看似雜物的物品，讓不少人誤以為已經沒在營業，實際上蔡老闆依舊日復一日營運著。曾有媒體採訪他時，他也感嘆「現在年輕人沒有閱讀風氣」，認為政府應該規劃一條街專賣舊書，將文化事業傳承下去。他一生守護父親留下的這間小書店，自己也已高齡八十多歲，還承諾「會堅持到生命結束的那一天。」只是也擔心若到時沒有同業願意認領這些書，「恐怕會被當成廢紙丟掉吧！」

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）

▲別看松林書局外觀看似堆滿雜物，它可是藏書十萬冊的傳奇老書店，至今仍日復一日營運著。（圖／記者林育綾攝）

陳泰佑也透露，老闆平時很喜歡與客人、街坊鄰居聊天，「只不過他不喜歡被拍照，如果想要拍照，最好先知會、經過他的同意。」

若想造訪松林書局，並且順遊周邊文藝景點，更深入認識「城南」這個充滿人文歷史堆疊的地方，可參加今年文總舉辦的「城南有意思」系列活動，特別規劃城南、城中2條散步路線，帶領民眾來趟充滿文藝氣息的半日遊。活動將在4月4日至7日連假期間展開，「城南散散步」也將在3月13日開放報名。

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關鍵字：牯嶺街,松林書局,舊書街,台北旅遊,城南有意思,城南散步

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