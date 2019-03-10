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女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書

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▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳後悔當年已讀不回，從今以後認真想寫一本「在大家失眠時，能陪伴你哭泣的書。」（圖／新經典文化提供，下同）

記者林育綾／專訪

許多知名人物時常會收到網友私訊傾訴煩惱，在大陸微博有千萬粉絲的作家張嘉佳回憶，多年前他曾收到一名女網友訴苦，但當時自己也狀態不佳，並未回應，不料後來透過新聞輾轉得知，該網友想不開而自殺，令他相當難過也懊悔「如果當時我能對她說上幾句話，或許事情會不一樣⋯⋯？」這也影響他後來的寫作方向，正因為憂鬱過，瞭解低潮的心情，所以「想寫一本能夠陪伴大家的書。」「這世上那麼多人都會有孤獨的時候，在這些人哭泣的時候，我願意為他們擦掉眼淚，這就是我能做的。」

出生1980年的張嘉佳被喻為近代文壇「最會說故事的人」，新書《雲邊有個小賣部》在大陸銷售超過130萬冊，代表作《從你的全世界路過》也有發行400萬冊的超狂紀錄，是許多網友評為「最療癒的床前讀物」。

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他的文字風格平易近人，但也有人笑他的作品像心靈雞湯、「整天發個人簽名檔」；不過他不在乎表示，自己從來不想成為什麼文壇上的經典人物，也自知無法跟許多大師、前輩比，寫下這些故事是有一個目的，那是為了陪伴更多憂鬱、低潮的人們。

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳今年2月在台北國際書展來台，自嘲發福不少，但同樣如大男孩般海派、真性情。

他回憶多年前收到一名女網友私訊訴苦，但當時自己也面臨人生低潮、憂鬱症，各方面狀態都不佳，所以並未多作回應。沒想到不久後，他透過新聞輾轉查證得知，該名網友因想不開而選擇了輕生，離開了這個世界。這件事對他的內心造成很大的衝擊，也相當懊悔，「如果那個晚上我能回覆她，哪怕只是說上幾句話，或許事情會有不一樣的結果⋯⋯。」

於是決定將自己的憂傷和經歷化為文字，《從你的全世界路過》是他在離婚後踏上400天的旅程，寫成41篇的短篇故事，其中部分還被改編成電影。而在新書《雲邊有個小賣部》（以下簡稱雲邊），他選擇以一位超級平凡的人設「劉十三」作為主角，坦言劉十三就是自己的縮影，是自卑的一部分，也是普通到「從天橋上望下去，人人都可以是劉十三」那樣不起眼的小人物。

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳今年來台宣傳時，奶茶劉若英（右）還現身站台。

很多人看書、看電影，都會將自己「代入」為故事主角，但太多的主角都有超強人設，例如有超能力，或者超強武功，再不然就是長得特別帥、特別美，可是這些劉十三都沒有，有的只是努力卻平凡，成績和工作都差強人意，女朋友甚至跟人跑。

張嘉佳說，不曉得你小時候有沒有特別討厭某種同學？下課和晚自習不讀書，老是揪你一起出去玩，但考試時又特別高分！或許這些人有所謂的「天賦」，就像有些人體育特別好、特別會賺錢、特別懂得討女生歡心⋯⋯不過當你把那些特質提煉出來扔掉之後，所有人都只是普通人，剩下善良和努力是兩個最重要的品項。

張嘉佳期望大家在讀《雲邊》時，也能將自己代入進去，但獲得的不是像通俗娛樂小說或電視那樣帶來「超人」的感覺，而是回到過去，回到自己的內心和初心。故事當中提到的「雲邊鎮」，雖然是虛構小鎮，卻是他特別「田野調查」大家心目中「故鄉的模樣」，再像拼湊樂高積木般，打造出宛如童話的純樸景色，裡頭有熟悉的人，象徵著我們生命中那些重要的人，「歡迎大家一起到這座小鎮逛一逛、看一看。」

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／《雲邊有個小賣部》大陸版視覺，取自張嘉佳微博）

▲小說裡的「雲邊鎮」，是他田野調查許多人心目中的故鄉模樣。（圖／《雲邊有個小賣部》大陸版視覺，取自張嘉佳微博）

「我只是想說，儘管一個人努力不一定會有特別大的收穫，列了很多計畫和目標，很可能是這輩子再怎麼努力也完成不了，但這不代表你的人生是沒意義的。至於人生的意義在哪裡？很多時候我們努力尋找也找不到，等到有一天發現，其實你擁有過，卻在不經意時失去了，因此也提醒年輕人看這本書的時候可以留意到，不論親情或友情也好，最寶貴的事物往往就在我們身邊了，希望大家會懂得珍惜。」

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳著作《雲邊有個小賣部》和《從你的全世界路過》，被稱為「最療癒的床前讀物」。

《雲邊》故事笑中帶淚，淚中帶笑，在大陸狂賣130萬冊，讀者遍及10幾歲到90歲、男女老少都有，還有大男人自爆看到最後「哭到爆淚，無法自已！」雖然也有人批評他的作品「沒什麼」，甚至拿他與許多經典比較；但張嘉佳說，自己沒打算成為文壇巨峰，更有自知之明沒辦法和偉大的名著相比，只盼望持續分享真實的情感。

正因為親身經歷過憂鬱低谷，瞭解孤獨、低潮的滋味，所以當人們心情不好的時候「如果我能寫本書，在這些人哭泣時陪伴他們，為他們擦掉眼淚；如果有人失眠時，是看我的書看到睡著，這就是我能做的事情，也是我最大的成就。」

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳不期望自己成為文壇大師，只想寫一本能陪伴大家一起哭，再為人們擦眼淚的書。

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