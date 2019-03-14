「重南書街」最強大踩街！4/4連續2日親子市集、Cosplay重振實體書店

▲重慶南路是台北有名的「書街」，如今實體書店卻面臨各種考驗而紛紛倒閉，僅剩數家堅持。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

隨著網路書店崛起，台北重慶南路上的書店紛紛倒閉或轉型，為了重振風華、傳承書香文化，將在4月4日至5日舉辦接連2日的「重南書街嬉遊記」，以夢想童話為主題，結合熱鬧的市集、親子活動、Cosplay，振興實體書店買氣，也替重南書街注入新鮮活潑的氣息。

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▲由沈榮裕經營的天龍圖書店，是重慶南路上堅持至今的實體書店之一。（圖／記者林育綾攝）



台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，實體書店沒落的問題，在於閱讀習慣的改變，許多人不再逛書店買書，現在來逛書店的人都是50-60歲的老年人。因此希望透過此次兒童節與清明連假舉辦活動，刺激買氣，同時呼籲政府持續振興書店產業，替書街店家找到脫困的經營方式。

▲沈榮裕感慨，現在來逛書店的人都是50-60歲的老年人。（圖／記者林育綾攝）

適逢70週年的「明星咖啡館」也將參與此次市集活動，將有店家歷史回顧、俄羅斯特色美食與商品，像是經典羅宋湯、蔣經國先生及夫人最愛的俄羅斯軟糖等，文青控不可錯過。如果身為集章控也能參加「圖章巡禮」，透過重南書街多家會員店家的合作，製作周邊歷史古蹟戳章，讓民眾在集章的過程，深入了解重南書街歷史文化。

▲現在不少書店複合式經營，店內有咖啡廳可以讓客人一邊閱讀、一邊休息。（圖／記者林育綾攝）

「重南書街嬉遊記」今年邁入第七屆，由臺北市政府產業發展局、臺北市商業處與台北市重南書街促進會合作，在4月4日至5日舉辦，並規劃多項親子活動。例如「童話世界大爆走」邀請大小朋友Cosplay，扮成童話中的卡通人物，到重南書街進行由史以來最大規模的踩街。

此外「小小書童搬書趣」只要親子通力合作，參加就有好康拿；而現場設置「小小書畫快閃店」，展示許多特色童書與書冊，提供書迷閱覽。4月13日還有「小小書店員」體驗活動，開放報名至今已破百人報名，主辦方表示歡迎民眾踴躍參加。

▲期望透過「重南書街嬉遊記」活動，振興重慶南路實體書店風華。（圖／台北市重南書街促進會臉書）