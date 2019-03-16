情敵變主管、開群組職場霸凌　張嘉佳：真正的強者只會做2件事

▲在職場或人生遇到霸凌時，人氣作家張嘉佳認為：用力反擊不如用力去珍惜愛你的人。（示意圖／unsplash）

記者林育綾／專訪

如果你最在意或討厭的人，偏偏樣樣比你強，他還帶頭排擠你、霸凌你，該怎麼辦呢？人氣作家張嘉佳以自己的人生經驗為靈感，創作《雲邊有個小賣部》在大陸狂賣超過140萬冊，日前來台接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時，提到「其實真正的強者，只會做兩件事」；然而人活在世難逃「比較」的課題，他也分享自己的心法和攻略。

張嘉佳在《雲邊》書中有一段情節提到，主角的女友長期瞞著他劈腿，他不但在情場上失意，後來到職場巧又遇「情敵」，對方甚至成了自己的長官，樣樣都比自己強，還特地開群組排擠他，四處刁難、語帶諷刺，而同事們為了巴結長官，也漠視一切，更有小人補刀、冷嘲熱諷，形同職場霸凌。

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「其實我常說，真正的強者只會做兩件事，要嘛憐憫你，要嘛漠視你，根本不屑看你一眼。」所以當你遇到一位看起來樣樣比你強的人，卻老是針對你、踩你「代表他把你當成敵人，你們其實還在同個層次上，這個心態首先要放好。」他心裡應該很在意你，才會不斷與你針鋒相對，換句話說，他的內在沒有比你強多少，更不見得比你好。

當然遇到這種事，一定會非常氣憤、不甘心，恨不得全力反擊，「可是當你還沒有力量反擊的時候，憤怒是沒有用的，憤怒只會讓你的生活過得更糟糕。」如果真的想打敗他，在未來或許是有機會的，但他不鼓勵大家把所有力氣放在這樣的目標上，因為反過來想，當你的資源與條件還不夠的時候，就好像你只有100塊錢，「如果讓你選，你要拿這100元去買一把刀、殺了對方；還是說拿去買一包糖，跟那位愛你又愛吃糖的家人分享呢？」

買糖果雖然只是個比喻，不過他鼓勵年輕人，「與其將所有精力用在反擊敵人，不如拿去愛你身邊同樣愛你的人」珍惜與他們相處的時光，並且走在自己的路上持續累積實力。「在生氣之後，整理心情，暫時把那些沒有必要的情緒扔掉，不需要耗盡力氣去憤怒和對抗，那是沒有意義的。」

▲張嘉佳也常被網友拿來跟其他作家比較，他坦然分享自己面對「比較」的心態。（圖／新經典文化提供）



雖然人活著不免面臨「比較」，不論是自己跟人比，還是被拿來與他人相比，張嘉佳說，他自己也經常被人拿來跟其他作家比較，有些酸民會批評他寫得不怎樣、寫得沒有哪些人好，甚至在網路書城直接給他一星差評，「我看了當然會難過，畢竟那些也都是我真心努力的付出，寫作也是我這輩子的愛好。」

但是有一天他突然想通了，「還有很多的讀者喜歡我、肯定我啊！」當有人拿大師級的文學作品來跟他比，可是他並沒有奢望成為文壇巨擘，也看清那些喜歡他的人不一定是因為他寫得有多好，「而是因為作品觸碰到他們的內心，跟他們的生命經驗產生了共鳴。」

就像這世界上的許多人一樣，你不一定對社會有傑出貢獻，也不一定長得特別帥、特別美，但你的身邊有朋友、有戀人，有家人無條件地愛你，「他們並不是因為你極其優秀而喜歡你，他們喜歡你只是因為『你是你』。」

張嘉佳坦言，人逃不了被比較，因此有時候不用非要把目標設定在天空中，非要成為那隻翱翔的鳥，「因為總會有人飛得比你更高、更遠，你只要找到屬於你的那條路，踏踏實實走下去就行了。」

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▲人氣作家張嘉佳在微博有千萬粉絲關注，上月受邀來台參加台北國際書展，並接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林育綾攝）