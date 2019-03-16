　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情敵變主管、開群組職場霸凌　張嘉佳：真正的強者只會做2件事

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲在職場或人生遇到霸凌時，人氣作家張嘉佳認為：用力反擊不如用力去珍惜愛你的人。（示意圖／unsplash）

記者林育綾／專訪

如果你最在意或討厭的人，偏偏樣樣比你強，他還帶頭排擠你、霸凌你，該怎麼辦呢？人氣作家張嘉佳以自己的人生經驗為靈感，創作《雲邊有個小賣部》在大陸狂賣超過140萬冊，日前來台接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時，提到「其實真正的強者，只會做兩件事」；然而人活在世難逃「比較」的課題，他也分享自己的心法和攻略。

張嘉佳在《雲邊》書中有一段情節提到，主角的女友長期瞞著他劈腿，他不但在情場上失意，後來到職場巧又遇「情敵」，對方甚至成了自己的長官，樣樣都比自己強，還特地開群組排擠他，四處刁難、語帶諷刺，而同事們為了巴結長官，也漠視一切，更有小人補刀、冷嘲熱諷，形同職場霸凌。

請繼續往下閱讀...

「其實我常說，真正的強者只會做兩件事，要嘛憐憫你，要嘛漠視你，根本不屑看你一眼。」所以當你遇到一位看起來樣樣比你強的人，卻老是針對你、踩你「代表他把你當成敵人，你們其實還在同個層次上，這個心態首先要放好。」他心裡應該很在意你，才會不斷與你針鋒相對，換句話說，他的內在沒有比你強多少，更不見得比你好。

當然遇到這種事，一定會非常氣憤、不甘心，恨不得全力反擊，「可是當你還沒有力量反擊的時候，憤怒是沒有用的，憤怒只會讓你的生活過得更糟糕。」如果真的想打敗他，在未來或許是有機會的，但他不鼓勵大家把所有力氣放在這樣的目標上，因為反過來想，當你的資源與條件還不夠的時候，就好像你只有100塊錢，「如果讓你選，你要拿這100元去買一把刀、殺了對方；還是說拿去買一包糖，跟那位愛你又愛吃糖的家人分享呢？」

買糖果雖然只是個比喻，不過他鼓勵年輕人，「與其將所有精力用在反擊敵人，不如拿去愛你身邊同樣愛你的人」珍惜與他們相處的時光，並且走在自己的路上持續累積實力。「在生氣之後，整理心情，暫時把那些沒有必要的情緒扔掉，不需要耗盡力氣去憤怒和對抗，那是沒有意義的。」

▲▼ 女網友私訊訴苦後輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪伴大家的書。（圖／新經典文化提供）

▲張嘉佳也常被網友拿來跟其他作家比較，他坦然分享自己面對「比較」的心態。（圖／新經典文化提供）

雖然人活著不免面臨「比較」，不論是自己跟人比，還是被拿來與他人相比，張嘉佳說，他自己也經常被人拿來跟其他作家比較，有些酸民會批評他寫得不怎樣、寫得沒有哪些人好，甚至在網路書城直接給他一星差評，「我看了當然會難過，畢竟那些也都是我真心努力的付出，寫作也是我這輩子的愛好。」

但是有一天他突然想通了，「還有很多的讀者喜歡我、肯定我啊！」當有人拿大師級的文學作品來跟他比，可是他並沒有奢望成為文壇巨擘，也看清那些喜歡他的人不一定是因為他寫得有多好，「而是因為作品觸碰到他們的內心，跟他們的生命經驗產生了共鳴。」

就像這世界上的許多人一樣，你不一定對社會有傑出貢獻，也不一定長得特別帥、特別美，但你的身邊有朋友、有戀人，有家人無條件地愛你，「他們並不是因為你極其優秀而喜歡你，他們喜歡你只是因為『你是你』。

張嘉佳坦言，人逃不了被比較，因此有時候不用非要把目標設定在天空中，非要成為那隻翱翔的鳥，「因為總會有人飛得比你更高、更遠，你只要找到屬於你的那條路，踏踏實實走下去就行了。」

女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你度過失眠的書

▲人氣作家張嘉佳在微博有千萬粉絲關注，上月受邀來台參加台北國際書展，並接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林育綾攝）

ET快訊
獨／鄭人碩證實和小薰交往中　見習婚禮..親密舉動外洩
勝利「試圖脫罪」對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

關鍵字：張嘉佳,雲邊有個小賣部,新經典文化,小說,職場霸凌,魯蛇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你度過失眠的書

4家小出版社員工不到10人　卻幫詹宏志、劉若英出大書

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

情敵變主管、開群組職場霸凌　張嘉佳：真正的強者只會做2件事

灌學生辣椒水、取侮辱外號！狠師竟仍繼續任教　人本：不適任必須淘汰

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

小孩是連環殺手轉世！？　《鬼裔》觀眾嚇到「失憶斷片」

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

情敵變主管、開群組職場霸凌　張嘉佳：真正的強者只會做2件事

灌學生辣椒水、取侮辱外號！狠師竟仍繼續任教　人本：不適任必須淘汰

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

９個從小被嚇到大的傳說！紅筆寫名字會短命、指月亮會被割耳朵

影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

超萌氣球和黑板作畫　特戰感謝學校提供宿營場地

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

H＆M用動物紋釋放狂野內心！　英國型女穿上秒變帥妞

雲林4村民眾沿街歡呼　特戰行軍士氣高昂疲憊感消失

台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

開「青蘋果小牛」北宜髮夾彎自撞…霸氣直接報廢！　藥局總座4億身價曝

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：民航機先受害

鄭俊英一支手機毀掉12年招牌！《2天1夜》恐走入歷史

CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全..

中華放大絕　吃到飽400元有找

男友被教召「她沉默了」　結局笑..

女孩覺得男生30歲應該賺多少錢..

身分證有521　享劍湖山兒童節..

女醫請安胎假被威脅「上到生」　..

感情不順！七爺曝她前世種惡因

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回3..

倒水餃湯洗鍋！公婆驚叫浪費　新..

即／松山機場關閉！竟因無人機2..

強迫症吃玉米！「4排空洞」療癒..

大雞腿中間「三角型大洞」　網曝..

10件事讓他興奮！網：台女難做..

直播妹「捧內衣」拍賣　她看產品..

更多熱門

相關新聞

台灣護師醫療產業工會　希望重視職場霸凌

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，對於法官能查明林光宇被職場霸凌的事實而改判，感謝法官的明察秋毫，工會希望成大醫院能讓林光宇復職，懲處霸凌的醫師及相關霸凌者，讓大家知道霸凌是不被允許並有法律保障，工會也希望公布成醫職場霸凌事件的調查結果，以示公平。

菜鳥醫師助跑跳樓亡　父悲揭關鍵「那件事」

成醫職場霸凌　他猛砍護理師被判1年

女網友輕生　張嘉佳懊悔已讀不回

九歌年度文選4位得主出爐

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

被懷疑偷錢...17歲的他轉身從9樓跳下　爸媽目睹哭斷腸

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面