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因這本書從虎媽變暖媽！女兒感謝作者：妳不認識我卻救了我一生

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▲▼ 因這本書《窗邊的小荳荳》從虎媽變暖媽！女兒默默感謝作者黑柳徹子：妳救了我們的一生。（圖／網友小櫻提供）
▲「絕對不是業配！」網友小櫻分享影響她和媽媽一輩子的書，感謝作者拯救她們的關係和人生。（圖／網友小櫻提供）

文／林育綾整理　陳述者／小櫻（化名）

現代的娛樂選擇越來越多元，「看書」的人越來越少了，不過這世界上的好書數不盡，很多人可能曾受到一本書啟發，甚至改變人生。一對母女也在最近回憶起那本「影響她們一生的關鍵書」，匿名小櫻的七年級生說，小時候媽媽非常嚴厲、幾乎每天揍人，「寫字時筆畫錯一筆、打一下！」直到有天看了日本作家黑柳徹子的書之後，再也不打她了，不僅如此還180度大轉變，成為最支持她做任何決定的人，「然黑柳徹子永遠不會認識我，不過我真的很感謝，說是她救了我一生也不為過！

小櫻說，印象中小時候的媽媽非常嚴厲，在上幼稚園大班那年，寫國字練習本時某個字一直寫不好，可能是還不擅於掌握用筆的力道，「某個筆劃不管我寫多少次，媽媽就是看不順眼，我錯一筆，她就打一下，再錯一筆、又打一下，同一個字我寫了快一整頁，邊哭邊寫，可是怎麼寫媽媽都不滿意，也被打了好多下。」

這情況持續到了小學，可是不知道從什麼時候開始，「媽媽不再打我，也不再緊盯我的功課了！」雖然媽媽依然會看她的成績單，也會陪著去逛書局、買自修、協助她做功課，可是對於考不好的成績，從不苛責什麼。

請繼續往下閱讀...

媽媽從虎媽變暖媽，這樣的情況一路到高中、大學都是如此，小櫻甚至快要忘了媽媽曾經很嚴厲，跟她關係與其說是母女，更多時候像朋友一樣，無話不談。不僅如此，櫻媽十分尊重小櫻的隱私權，從不隨意翻她的日記、信件等物品；當小櫻長大畢業以後，無論決定要做什麼事情，只要不是壞事，媽媽也給予最大的支持和尊重。

「以前每次聽到同學討論被爸媽禁止這個、那個，甚至會隨便走進他們房間，偷翻或偷看信件和物品等等，都覺得很不可思議！」她發現這是台灣許多親子關係的「常態」，也有爸媽會對於小孩鎖上房間門勃然大怒。

小櫻直到長大成人，有天思考到這個問題，才問媽媽「為什麼你跟別人不一樣？我記得在很小的時候，你也曾經很嚴厲過，難道是我記錯了？」櫻媽才坦承，有一次小櫻到公司找她，發生了一件事：「那時有個同事注意到，我只是看了妳一眼，妳立刻眼睛瞪得大大的、嘴巴緊閉，不敢說話，看起來很怕我的樣子。

過了幾天，那位同事拿了一本書給櫻媽，她沒多說什麼，只說，「聽說這本書很好看，借給你！」而櫻媽也沒有想太多，把書帶回家讀了幾天，「在那之後我就決定，我要改變對妳的方式。」

▲▼ 因這本書《窗邊的小荳荳》從虎媽變暖媽！女兒默默感謝作者黑柳徹子：妳救了我們的一生。（圖／網友小櫻提供）
▲黑柳徹子《窗邊的小荳荳》現在的封面。（圖／網友小櫻提供）

那本書便是黑柳徹子的《窗邊的小荳荳》，在民風保守的民國七十多、八十幾年，櫻媽因為看了書後，瞭解到其實父母要做的不是控制、限制小孩，而是扮演支持的角色，小孩也有獨立的思考需要被尊重，光是嚴厲的打罵，不但可能傷了孩子，對親子關係也是很大的傷害。而根據研究也顯示，童年的創傷可能會造成一生的影響。

黑柳徹子的《窗邊的小荳荳》在1981年由日本講談社出版，內容為作者本人小時候的真實故事，描述她從小因為太調皮好動，被明星小學數次退學後，母親讓她進入一間用「廢棄電車」當成教室的「巴氏學園」，在當年日本嚴格保守的風氣下，校長小林宗作不但不採用填鴨式教育，甚至無分級別、讓小孩自動自發的去學習，讓「小荳荳」的獨特優點得以發揮，沒有因此被抹煞掉，更擁有一段快樂的童年。

▲位於日本安曇野的知弘美術館設置了「小荳荳廣場」，重現了《窗邊的小荳荳》提及的「電車教室」。（圖／玉山社出版《童書遊歷》）
▲位於日本安曇野的知弘美術館設置了「小荳荳廣場」，重現了書中提及的「電車教室」。（圖／玉山社出版《童書遊歷》）

這本書在日本出版幾年後才發行來台，期間更換不同出版社，不斷再刷、再版，在親子和教育界有很深的影響，至今已超過30週年，日本更有相關日劇、電視作品。

小櫻日前逛書店，看到《窗邊的小荳荳》30週年特別紀念版時，也好奇問媽媽「我們家那本初版的小荳荳呢？」櫻媽苦思說「印象中好像是借給哪一位嚴格的媽媽」、「我想讓她改變一下對小孩的態度。」

她傳了紀念版封面給媽媽看，沒想到櫻媽笑說「太優雅了，不習慣，小荳荳應該要保持她的童真。」她也認為最好是在電車教室裡、田野裡，開心地玩耍。後來小櫻好不容易從網路書店找到台灣最初版的封面，再傳給櫻媽看，媽媽也說「這畫面好感人」並感性說「這本書是改變我們母女關係的很重要的一本書，是我們的恩人」，還不忘開玩笑「結果從此教出一個像櫻桃小丸子的女兒，永遠有不同的願望、還有一顆天馬行空的腦袋！哈哈！」

▲▼ 因這本書《窗邊的小荳荳》從虎媽變暖媽！女兒默默感謝作者黑柳徹子：妳救了我們的一生。（圖／網友小櫻提供）
▲▼小櫻日前逛書店看到《窗邊的小荳荳》30週年紀念版封面，忍不住跟媽媽分享，母親也說「這本書是我們的恩人」。（圖／網友小櫻提供）
▲▼ 因這本書《窗邊的小荳荳》從虎媽變暖媽！女兒默默感謝作者黑柳徹子：妳救了我們的一生。（圖／網友小櫻提供）

▲▼ 因這本書《窗邊的小荳荳》從虎媽變暖媽！女兒默默感謝作者黑柳徹子：妳救了我們的一生。（圖／網友小櫻提供）
▲這是她印象中小時候家裡的《窗邊的小荳荳》初版封面。（圖／網友小櫻提供／翻攝自博客來）

小櫻看著書店架上的書，凝視著書名和作者黑柳徹子的名字，也在心裡感慨「如果不是這本書，不知道我跟媽媽的關係會是怎麼樣？今天的我又會變成怎樣？」雖然這個疑問沒有答案，不過她很珍惜自己現在有個尊重她、支持她、像好朋友一樣的媽媽，也很慶幸在這樣的教育方式下「讓我今天是一個擁有獨立思考的人，也能尊重其他人的不同，甚至是下一代的不同。」

她說「或許黑柳徹子老師這輩子都不會知道，遠在台灣有一個家庭，因為她的書而改變，雖然她不認識我，但我還是要對她說：謝謝妳，是妳救了我和媽媽的一生。

＊編按：距離你上一次看書有多遙遠了呢？如果閱讀是瞭解一個人靈魂的方式，也可能是拯救一個人靈魂的方式，有沒有哪本書也改變了你的人生？歡迎你跟我們分享關於閱讀的感動，可來信：hannah@ettoday.net

＊本文僅分享讀者經驗，無促銷書籍合作，文中與書籍相關評論不代表本報立場。

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